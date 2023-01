Animal First Look Out: 'एनिमल' का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज, पहली बार खूंखार अंदाज में नजर आए Ranbir Kapoor

Ranbir Kapoor की अपकमिंग फिल्म 'एनिमल' (Animal) का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. फिल्म के पोस्टर में एक्टर को बेहद खूंखार अंदाज में देखा जा रहा है.

