Capt Vikram Batra के नाम पर रखा गया अंडमान-निकोबार द्वीप का नाम, Sidharth Malhotra बोले 'Shershaah हमेशा जिंदा है'

डीएनए हिंदी: पराक्रम दिवस (Parakram Diwas) के मौके पर देश के पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 आइसलैंड के नाम परमवीर चक्र (Andaman & Nicobar Island Named on Paramvir Chakra Awardees) विजेताओं के नाम पर करने का ऐलान किया है. इस खबर पर बॉलीवुड सेलेब्स का रिएक्शन आना शुरू हो गया है. अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा और अनुपम खेर जैसे बॉलीवुड सितारों ने इस फैसले का सपोर्ट किया है. इन 21 में से एक द्वीप का नाम 'शेरशाह' कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर भी रखा गया है. पर्दे पर वॉर हीरो का किरदार निभाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इस पर खुशी जाहिर की है.

बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म शेरशाह (Shershaah) में कैप्टन विक्रम बत्रा (Capt Vikram Batra) का किरदार निभाया था. इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी. इसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग में भी इजाफा हुआ था. उनके किरदार ने दिल को छू लिया थे. अब अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर रखे जाने पर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने रिएक्ट किया है.

The very news that an island in Andaman & Nicobar is named after our hero Capt. Vikram Batra leaves me with goosebumps!



My heart swells with pride that I was fortunate to live his role on screen. This step taken by PM @narendramodi ensures that Shershaah lives on forever.