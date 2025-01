साल 2024 में अभिषेक (Abhishek Bachchan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) के तलाक की अफवाहों ने जोर पकड़ा था, जो कि 2025 तक भी जारी है. हालांकि इन अफवाहों को लेकर अभिषेक-ऐश्वर्या और उनके परिवार वालों ने रिएक्ट नहीं किया हैं. इन सभी के बीच कपल को कई बार साथ भी देखा गया है. वहीं, अब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के लिए एक नोट लिखा है. इस दौरान अमिताभ खुद को एक प्राउड पिता बताते हुए नजर आ रहे हैं और जूनियर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

दरअसल, यह सब अभिषेक की फिल्म आई वांट टू टॉक से जुड़ा है, जिसमें एक्टर ने अर्जुन सेन की भूमिका अदा की है और इसके लिए वह एक डायलॉग की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं. इसी का वीडियो अमिताभ ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है. वीडियो में अभिषेक अपने जबड़े के चारों ओर एक स्पेशल माउथपीस लगाकर अल्फाबेट बोलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं. अभिषेक अपने जबड़े को एडजस्ट करते हुए और कैरेक्टर के लिए अपने उच्चारण को सही करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं.

अमिताभ ने कही ये बात

एक फैन ने एक्स पर अभिषेक का वही वीडियो शेयर किया है और अमिताभ बच्चन ने उसी वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा '' आपका डेडिकेशन अतुलनीय है, आप सबसे मेहनती एक्टर हैं और वाकई में महान है. मेरी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ हैं. धन्य हूं कि तुम मेरे बेटे हो.

your dedication is incomparable .. you are the most hard working actor and are truly the bearer of greatness ..

my prayers ever with you .. धन्य हूँ मैं की तुम मेरे बेटे हो ❤️ https://t.co/SMQTKm8mWb