सदी के महानायक पिछले 5 दशकों से एक से बढ़कर एक फिल्में दे रहे हैं. उनके फैंस की गिनती बेइंतहा है. खास बात ये है कि बिग बी पिछले 40 सालों से अपने फैंस से रूबरू होते हैं. मुंबई स्थित अपने घर जलसा (Amitabh Bachchan Jalsa) के बाहर हर संडे को उनके चाहने वालों का जमावड़ा लगता है. उन्हें एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते हैं और घंटो पहले आकर खड़े हो जाते हैं. इस संडे को फिर से वो अपने फैंस से मुखातिब हुए जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

#WATCH | Maharashtra | Actor Amitabh Bachchan met his fans who gathered outside his bungalow, 'Jalsa', in Mumbai.



(Earlier visuals) pic.twitter.com/1ujSoXwLHh