दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) की पंजाबी हॉरर कॉमेडी फिल्म सरदार जी 3 (Sardaar ji 3) इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. फिल्म ऐसे तो भारत छोड़ विदेशों में 27 जून को रिलीज हो चुकी है. हालांकि इस मूवी के ट्रेलर रिलीज के बाद भारत में जमकर विवाद छिड़ा है. दरअसल, इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर (Hania Aamir) और कुछ अन्य पाकिस्तानी कलाकार नजर आए हैं, जिसके बाद लोगों ने इसके बैन की मांग की और दिलजीत को जमकर ट्रोल भी किया. यहां तक कि लोगों ने दिलजीत को गद्दार भी कहा. हालांकि इन सभी चर्चाओं के बीच बीजेपी ने दिलजीत का सपोर्ट किया है और उन्हें राष्ट्रीय संपत्ति कहा है.

दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर पी सिंह ने कहा कि दिलजीत दोसांझ एक प्रतिष्ठित कलाकार हैं. उन्होंने कहा कि फेडरेशन ऑफ इंडिया वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज(FWICE) द्वारा सिंगर की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग गलत और चौंकाने वाली है.

दोसांझ की फिल्म का बचाव करते हुए आर पी सिंह ने एक्स पर लिखा, ''दिलजीत दोसांझ सिर्फ एक मशहूर कलाकार ही नहीं हैं-वे एक राष्ट्रीय संपत्ति और भारतीय संस्कृति के वैश्विक राजदूत हैं. FWICE द्वारा अनजाने में और घटना से पहले की गई फिल्म शूटिंग के लिए उनकी भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग न केवल अनुचित है, बल्कि चौंकाने वाली भी है. पाकिस्तानी अभिनेत्री वाली यह फिल्म पहलगाम हमले से पहले ही शूट की गई थी. अगर कोई नाराज़गी है, तो उसे बहिष्कार के ज़रिए या फिर भारत में फिल्म न दिखाए जाने की अपील करके व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन दिलजीत की देशभक्ति पर हमला करना और ऐसा बड़ा कदम उठाने की मांग करना पूरी तरह से तर्कहीन है.

उन्होंने आगे लिखा, '' पहलगाम की घटना से कुछ दिन पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेला था. क्या तब FWICE या अन्य ने इस पर आपत्ति जताई थी?टीवी न्यूज़ चैनल टीआरपी बढ़ाने के लिए नियमित रूप से पाकिस्तानी मेहमानों को आमंत्रित करते हैं. क्या अब उन एंकरों को भी अपनी नागरिकता छोड़ देनी चाहिए? राष्ट्रवाद को कमतर न आंके या देशभक्ति को हथियार न बनाएं. FWICE को अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए - हमारी अपनी प्रतिभा को इस तरह निशाना बनाना हमारी नैतिक स्थिति को कमजोर करता है.

