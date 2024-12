पुष्पा 2 द रूल (Pushpa 2 The Rule) 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म रिलीज के बाद से ही विवादों में है. 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या सिनेमा में पुष्पा 2 का प्रीमियर रखा गया था और इस बीच भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई और उसका 8 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जो कि अभी अस्पताल में भर्ती है. इस मामले में अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) को गिरफ्तार भी किया गया था और उन्हें एक रात जेल में बितानी पड़ी थी. इसके बाद एक्टर के हैदराबाद वाले घर में तोड़फोड़ भी की गई. इन सभी के बाद अब अल्लू अर्जुन ने पहली बार पोस्ट किया है.

दरअसल, इन परेशानियों के बीच, जहां अल्लू अर्जुन इस विवाद पर कमेंट करने से बच रहे हैं. वहीं, उन्होंने सोमवार को एक्स पर यशराज फिल्म्स को लेकर आभार जाहिर किया है. बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड्स तोड़ने के बाद वाईआरएफ ने पुष्पा 2 की सराहना की है. इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा-रिकॉर्ड्स टूटने के लिए होते हैं और नए रिकॉर्ड्स किसी को एक्सीलेंस की ओर धकेलते हैं. इतिहास की किताबों को फिर से लिखने के लिए पूरी पुष्पा 2 द रूल की टीम को बधाई. फायर नहीं वाइल्स फायर.

अल्लू अर्जुन ने कहा थैंक्यू

अल्लू अर्जुन ने इस पोस्ट यशराज फिल्म्स को धन्यवाद देते हुए लिखा, '' धन्यवाद, बहुत ग्रेसफुल, मैं आपकी शुभकामनाओं से अभिभूत हूं. थैंक्यू. यह रिकॉर्ड जल्द ही एक दिल छू लेने वाली YRF फिल्म के द्वारा तोड़ा जाए और हम सभी सामूहिक रूप से इस दिशा में आगे बढ़ें.

