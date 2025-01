अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी फिल्म स्काई फोर्स (Sky Force) को लेकर काफी चर्चा में हैं. पिछली कई फ्लॉप देने के बाद इस फिल्म से एक्टर और उनके फैंस को काफी उम्मीदें हैं. इसी बीच अक्षय का एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. इसमें एक्टर से जब पूछा गया कि वो भूल भुलैया 1 में दिखे पर पार्ट 2 और 3 (Bhool Bhulaiyaa) में नजर नहीं आए, तब अक्षय ने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसने उनके फैंस का दिल तोड़ दिया है.

अक्षय कुमार अपनी फिल्म स्काई फोर्स के प्रमोशन में बिजी हैं. इसी दौरान एक फैन ने उनसे कहा 'भूल भुलैया इतनी कल्ट मूवी है, आपकी वजह से मैंने भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 3 देखी, पर आप उसमें क्यों नहीं थे सर.' ये सुनकर अक्षय ने कहा 'बेटा मुझे निकाल दिया था.' उनकी ये बात सुनकर फैंस काफी हैरान हैं. सोशल मीडिया पर अक्षय का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस उनके सपोर्ट में नजर आ रहे हैं.

"Mujhe Nikal diya," replied #AkshayKumar when questioned why he couldn't do Bhool Bhulaiyaa 2 & 3.



