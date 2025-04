22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था. यह हमला वहां मौजूद टूरिस्ट पर किया गया था और इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए. वहीं, इस घटना के बाद देश भर के लोगों में गुस्सा है और बॉलीवुड सितारों ने भी इसपर नाराजगी जाहिर की है. इस बीच अक्षय कुमार (Akshay Kumar) शनिवार को मुंबई में केसरी 2 (Kesari 2) की स्क्रीनिंग में शामिल हुए. जहां उन्होंने अपने फैंस से मुलाकात की और पहलगाम आतंकवादी हमले के बारे में भी बात की.

दर्शकों से बात करते हुए अक्षय कुमार ने 22 अप्रैल के भयानक आतंकी हमले की निंदा की. उन्होंने और थिएटर में मौजूद दर्शकों ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में केसरी 2 का डायलॉग दोहराया. उन्होंने कहा, '' दुर्भाग्य से आज भी हमारे सब के दिल में वो गुस्सा फिर से जगा है. आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं. आज भी हम उन आतंकवादियों को एक ही बात कहना चाहेंगे. जो मैंने इस फिल्म में कही है, क्या?

इसके बाद अक्षय ने दर्शकों की ओर माइक घुमाया और उनसे अपना डायलॉग बोलने के लिए कहा, जो उन्होंने फिल्म में जनरल डायर के लिए इस्तेमाल किया था. फैंस ने वहां पर चिल्लाते हुए कहा फ** यू आतंकवाद, फ** यू पाकिस्तान.

"F...K you Pakistan" slogans from the audience of #KesariChapter2 show .



only #AkshayKumar has the guts to say this openly , bollywood ka sher 🐯 💥#PahalgamTerroristAttack pic.twitter.com/uu3IWTPLXg