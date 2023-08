Oh My Gadar: अक्षय कुमार को नहीं 'गदर 2' से पीछे छूटने का गम? नया पोस्ट देखकर हैरान हैं लोग

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड के दो बड़े स्टार्स सनी देओल (Sunny Deol) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने एक-दूसरे से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त पंगा लिया है. दोनों की दो बड़ी फिल्में 'गदर 2' (Gadar 2) और 'ओएमजी 2' (OMG 2) एक साथ रिलीज हुई है. इस महाक्लैश के बाद ऐसी खबरें आ रही थीं कि सुपरस्टार्स के बीच तनातनी दिखाई दे सकती है लेकिन अक्षय ने तो अपने नए ट्वीट से सभी को हैरान कर दिया है. उन्होंने दोनों फिल्मों के नामों को मिक्स करके एक नया हैशटैग बनाया और सनी देओल की फिल्म के सपोर्ट में दिलचस्प पोस्ट कर डाला है.

अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया है, जिसमें दिलचस्प कैप्शन के साथ एक वीडियो भी है. वीडियो में स्क्रीन पर तो उनकी फिल्म 'ओएमजी 2' की क्लिप्स चल रही हैं लेकिन बैकग्राउंड में अक्षय 'गदर 2' का गाना 'उड़ जा काले कावा' गाते सुनाई दे रहे हैं. इस क्लिप के जरिए उन्होंने दोनों फिल्मों का ही शानदार प्रमोशन कर डाला है.

A big thank you to our audiences for all the love for #OhMyGadar and giving us the greatest week in Indian Film History!

प्यार और आभार🙏🏻#Gadar2 in cinemas#OMG2 in cinemas pic.twitter.com/63l8G4JTA6