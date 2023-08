यूपी के सीतापुर पहुंचे Akshay Kumar, एक्टर की झलक के लिए उमड़ा फैंस का हुजूम, देखें Video

Akshay Kumar इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए यूपी में हैं. वो हाल ही में सीतापुर पहुंचे थे जहां से उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं.

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म ओह माय गॉड 2 (Oh My God 2) इसी महीने थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी ने फैंस का दिल जीत लिया है जिसके चलते बॉक्स ऑफिस (OMG 2 Box office collection) पर ये ठीक ठाक कमाई कर रही है. इसकी टक्कर गदर 2 (Gadar 2 vs OMG 2) से हुई थी जिसने कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. वहीं ओह माय गॉड 2 की धांसू कमाई के बाद एक्टर अब अपनी अगली फिल्म (Akshay Kumar in UP) की शूटिंग में बिजी हो गए हैं. बीते दिनों वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे थे और उसके बाद अब वो सीतापुर में हैं जहां एक्टर बाइक चलाते नजर आए. उन्हें देखने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा है.

अक्षय कुमार अपनी आने वाली फिल्म 'स्काई फोर्स' की शूटिंग के लिए उत्तर प्रदेश के सीतपुर में हैं. यहां से उनकी कई फोटो और वीडियो सामने आई हैं. सीतापुर के 11वीं वाहिनी पीएसी मैदान में अक्षय कुमार की इस फ‍िल्‍म की शूटिंग चल रही है. ऐसे में वो उनकी झलक पाने के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा. हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें अक्षय कुमार बाइक चलाते हुए दिखे.

#WATCH | Actor Akshay Kumar in Uttar Pradesh's Sitapur for the shooting of his upcoming film 'Sky Force' pic.twitter.com/jzd2hLXtkZ — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 29, 2023

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार बाइक चलाते हुए लोगों से मिलते नजर आए. उनकी झलक पाते ही फैंस क्रेजी हो गए और जमकर हूटिंग करने लगे.

इसी महीने की 11 तारीख को अक्षय कुमार की फिल्म ओह माय गॉड 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म लंबे समय से सेंसर बोर्ड के पचड़ों में फंसी रही थी. सेंसर बोर्ड ने रिलीज से पहले फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया था और एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा बदलाव करने के लिए कहा था.

कमाई के मामले में ये फिल्म जल्द ही 150 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है. हालांकि ये गदर 2 के सामने फीकी पड़ गई है. बावजूद इसके लोग इसे देखने थिएटर्स में जा रहे हैं.

