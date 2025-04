Kesari 2 Review: अक्षय कुमार (Akshay Kumar), अनन्या पांडे (Ananya Panday) और आर माधवन (R Madhavan) स्टारर फिल्म केसरी चैप्टर 2 ( Kesari Chapter 2) , 18 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. यह फिल्म 2019 की केसरी की सीक्वल है. फिल्म का डायरेक्शन करण सिंह त्यागी ने किया है. केसरी 2 को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. लोगों को यह मूवी काफी पसंद आ रही हैं. यहां तक कि कई फिल्म क्रिटिक्स ने भी इसकी जमकर तारीफ की है. इस बीच जाने माने फिल्म किटिक्स तरण आदर्श ने भी फिल्म की खूब तारीफ की है.

दरअसल, तरण आदर्श ने 18 अप्रैल को अपने एक्स(ट्विटर) पर पोस्ट किया है और फिल्म की जमकर तारीफ की है. उन्होंने केसरी का पोस्टर शेयर कर कैप्शन में लिखा, '' एक शब्द में रिव्यू. केसरी चैप्टर 2: आउटस्टैंडिंग. रेटिंग- 4 स्टार. शक्तिशाली, जोरदार, एंटरटेनिंग. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से उभरने वाली बेहतरीन फिल्मों में से एक.अक्षय कुमार शानदार, आर माधवन बेहतरीन. जरूर देखें केसरी चैप्टर 2.

उन्होंने आगे लिखा, '' केसरी चैप्टर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह हमें याद दिलाती है कि हमने क्या खोया है और हमें क्या कभी नहीं भूलना चाहिए. डायरेक्टर करण सिंह त्यागी ने एक दमदार कहानी पेश की है, जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक अनकहे चैप्टर को पूरा न्याय देती है. कहानी कहने का तरीका कसा हुआ है. कोर्ट रूम के सीन एंटरटेनिंग है और आपको रोमांचित करते हैं. एग्जीक्यूशन बहुत सटीक है और इमोनल भी बहुत शानदार ढंग से पेश किए गए हैं. फिल्म में संवादों, बैकग्राउंड स्कोर और मन को झकझोर देने वाला समापन, रोंगटे खड़े होने की गारंटी है. जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोबारा निर्माण दिल दहला देने वाला है और हार्टब्रेकिंग है, जो क्रेडिट रोल होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहता है.

उन्होंने आगे लिखा, '' कुछ चुनिंदा सीन्स में इंग्लिश का इस्तेमाल एक बाधा के तौर पर काम कर सकता है, जिससे ज्यादातर दर्शकों तक इसकी पहुंच सीमित हो सकती है. अक्षय कुमार शानदार फॉर्म में है, इंटेंस, संयमित और प्रभावशाली. क्लामेक्स के दौरान उनका गुस्सा फिल्म की कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है. यह उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक है.

आर माधवन को लेकर तरण आदर्श ने कहा, ''आर माधवन ने शानदार एक्टिंग की है. अपने किरदार को बेहद सटीकता से निभाया है. पिछले साल शैतान के बाद, यह इस असाधारण प्रतिभाशाली एक्टर का एक और सम्मोहक प्रदर्शन है.

उन्होंने आखिर में कहा, '' साइमन पैस्लेडे, जनरल डायर के रूप में, मूल रूप से क्रूर है, कोल्ड, कैलकुलेटेड और बहुत प्रभावी, अनन्या पांडे एक अमेजिंग सरप्राइज लाती हैं. वह अपनी भूमिका में बहुत अच्छी तरह से फिट बैठती हैं. रेजिना कैसंड्रा ने एक छोटी सी भूमिका में अपनी छाप छोड़ी. अमित सियाल ने बेहतरीन काम किया और कृष्ण राव ने कमाल कर दिया. केसरी चैप्टर 2 आत्मा से भरपूर सिनेमा है. गुमनाम नायकों को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि, इसे देखा जाना चाहिए और याद रखा जाना चाहिए.

