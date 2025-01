शनिवार 25 जनवरी को केंद्र सरकार ने पद्म अवॉर्ड्स का ऐलान किया है. जिसमें अवॉर्ड तीन कैटेगरी में दिए जाते हैं, जिसमें पहला अवॉर्ड पद्म विभूषण( असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए) पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा) और पद्म श्री (विशिष्ट सेवा) के लिए है. इस साल सरकार ने 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवॉर्ड्स से कई कलाकारों को सम्मानित किया है.

वहीं, पद्म अवॉर्ड की लिस्ट में तीन साउथ एक्टर्स के नाम शामिल हैं. तमिल एक्टर अजित कुमार और तेलुगु सुपरस्टार नंदमुरी बालकृष्ण और कन्नड़ के अनुभवी एक्टर अनंत नाग ने देश के तीसरे सबसे बड़े नागरिक अवॉर्ड पद्म भूषण अपने नाम किया है. यहां तक कि डायरेक्टर शेखर कपूर को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है.

#BREAKING : Actor #AjithKumar has been awarded Nation's 3rd Highest Civilian Honor #PadmaBhushan by Govt of India..