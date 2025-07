सैयारा की कमाई से डरे अजय देवगन! टाली Son of Sardaar 2 की रिलीज डेट, जानें कब देगी दस्तक

अहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा इन दिनों चर्चा में है. फिल्म ने ओपनिंग डे पर बंपर कमाई की है. फिल्म की कहानी से लेकर इसके गानों को काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं इस फिल्म की टक्कर अगले हफ्ते अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2 से होने वाली थी. ये फिल्म 25 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, अब मेकर्स ने इसे पोस्टपोन कर दिया है. माना जा रहा है कि सैयारा की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग के कारण मेकर्स ने ये कदम उठाया है.

फिल्म समीक्षक और फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया है. उन्होंने लिखा 'समझदारी भरा फैसला - अजय देवगन - जियो स्टूडियोज 'सन ऑफ़ सरदार 2' को एक हफ्ते बाद - 1 अगस्त 2025 को रिलीज करेगा. आधिकारिक बयान.' यानी कि ये कॉमेडी-ड्रामा 1 अगस्त, 2025 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. माना जा रहा है कि सैयारा की कमाई और धड़क 2 के साथ क्लैश के चलते ये फैसला लिया गया है.

#Xclusiv... WISE DECISION – AJAY DEVGN - JIO STUDIOS TO RELEASE 'SON OF SARDAAR 2' ONE WEEK LATER – ON 1 AUGUST 2025... OFFICIAL STATEMENT...#SonOfSardaar2 | #AjayDevgn | #JyotiDeshpande | #JioStudios pic.twitter.com/UQhu2V6TrZ