Aaradhya Bachchan ने अबराम को लगाया गले, लोगों ने जमकर लुटाया शाहरुख-ऐश्वर्या के बच्चों पर प्यार, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: हाल ही में धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल(Dhirubhai International School) में एनुअल फंक्शन आयोजित किया गया था. वहीं, इस स्कूल में बॉलीवुड सेलेब्स के बच्चे भी पढ़ते हैं, जिन्होंने एनुअल फंक्शन के दौरान परफॉर्म किया था. बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चों की परफॉर्मेंस ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है. वहीं, शाहरुख खान(Shah Rukh Khan) के बेटे अबराम(Abram) और ऐश्वर्या राय(Aishwarya Rai) की बेटी आराध्या बच्चन(Aaradhya Bachchan) की परफॉर्मेंस पर लोगों ने जमकर प्यार बरसाया है. इसके साथ ही दोनों का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लोग काफी प्यार दे रहे हैं.

रविवार को स्टार किड्स के एनुअल फंक्शन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था, जिसमें शाहरुख खान के सबसे छोटे बेटे अबराम और ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन नजर आ रही हैं. इस दौरान दोनों ही स्टार किड्स डांस करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में दोनों ही बच्चे बेहद खुशी और मस्ती के साथ झूमते हुए दिख रहे हैं. इस दौरान आराध्या डांस करते हुए अबराम को कई बार प्यार से गले भी लगाती हैं.

So cute Aaradhya Bachchan is so sweetly hugging our AbRu there friendship is cute.#ShahRukhKhan #AbRamKhan #AaradhyaBachchan #SRK pic.twitter.com/5rglwsOhUg