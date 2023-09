Adipurush अब OTT पर नहीं होगी रिलीज? PM Modi तक पहुंची ऐसी चिट्ठी, पूरी टीम पर FIR की मांग

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड फिल्म 'आदिपुरुष' (Adipurush) रिलीज के बाद से जबरदस्त विवादों से घिरी हुई है. इस फिल्म के डायलॉग्स और कई सीन्स को लेकर भी आपत्ति जताई जा रही है. वहीं, अब इस फिल्म पर एक और गाज गिर गई है. 'आदिपुरुष' के खिलाफ अब ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन (AICWA) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को खत भेजा है. इस खत में 'आदिपुरुष' में दिखाई गई गलत बातों को विस्तार से लिखा गया है और इसके डायरेक्टर (Adipurush Director) ओम राउत (Om Raut) खिलाफ शिकायत दर्ज कर (FIR) फिल्म पर बैन लगाने की मांग की गई है.

'भगवान राम और हनुमान का अपमान'

AICWA के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने पीएम मोदी को भेजे गए खत में लिखा है कि 'पीएम मोदी से प्रार्थना है कि आदिपुरुष पर फौरन रोक लगाई जाए, ये हमारी रामायण नहीं है. ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन की ओर से मांग की जाती है कि फिल्म आदिपुरुष की स्क्रीनिंग पर बैन लगाया जाए. फिल्म का स्क्रीनप्ले और डायलॉग साफ तौर पर भगवान राम और हनुमान का अपमान करते हैं. आदिपुरुष हिंदू और सनातन धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है'.

