दिवाली का त्योहार इस साल 31 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाएगा और इस दिवाली कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर टकराने वाली हैं. जिसमें अजय देवगन (Ajay Devgn), रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) की सिंघम अगेन (Singham Again) कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan), अनीस बज्मी (Anees Bazmee)की फिल्म भूल भुलैया 3 (Bhool Bhulaiyaa 3) को टक्कर देगी. दोनों ही फिल्म 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इन मेगा रिलीज के बीच अजय देवगन और निर्देशक अनीस बज्मी की 18 साल पुरानी फिल्म को रिलीज डेट मिल गई है. जी हां साल 2000 के मिड में शूट की गई यह फिल्म अब 18 साल बाद सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

अनीस बज्मी की निर्देशित और अनिल रूंगटा की निर्मित फिल्म नाम, जो कि एक एक्शन थ्रिलर है. वह 2004 और 2006 के बीच पूरी हुई थी, लेकिन यह फिल्म लगभग 18 साल बाद दर्शकों को दिखाई जाएगी. नाम से पहले अजय और अनीस फिल्म हलचल, प्यार तो होना ही था और दीवानगी में साथ काम कर चुके हैं. वहीं, इस फिल्म को अगर आईएमडीबी पर सर्च किया जाए तो साइट पर 2013 का पोस्टर दिखाया जाएगा. इस जानकारी के अनुसार फिल्म पहले 2013 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन तब भी इसकी रिलीज में देरी हो गई.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

वहीं, अब तरण आदर्श ने इस फिल्म को लेकर ट्विटर पर जानकारी शेयर की है और रिलीज डेट भी बताई है. उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा- अजय देवगन - अनीस बज्मी: 'नाम' 22 नवंबर को रिलीज होगी. नाम के अनाउंसमेंट पोस्टर का खुलासा. बता दें कि यह फिल्म सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 की सिनेमाघरों में टक्कर के बाद 22 नवंबर को रिलीज होगी.

