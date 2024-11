अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म आई वांट टू टॉक ( I Want To Talk) आखिरकार सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शकों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. हालांकि अभिषेक अपनी फिल्म से ज्यादा पत्नी ऐश्वर्या (Aishwarya Rai) संग तलाक की अफवाहों के चलते खबरों में बने हुए हैं. इन सभी के बीच अभिषेक ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें किसी की याद आ रही है. तो चलिए जानते हैं इस बारे में.

सोमवार को अभिषेक बच्चन ने अपने ट्विटर पर अपनी फिल्म आई वांट टू टॉक का एक क्लिप शेयर किया था, जिसमें वह अपनी ऑनस्क्रीन बेटी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- किसी को याद करना ठीक है, लेकिन याद रखें कि दूसरा व्यक्ति इसे जानता है. जी रहा हूं. आई वांट टू टॉक के छोटे छोटे पल. अभिषेक का यह पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

Missing someone is okay, but remember the other person knows it! 👀

Missing someone is okay, but remember the other person knows it!