Aarya 3 Review: पति खोया, अब Sushmita Sen का दुश्मन बना सौतेला भाई, देखने से पहले जानें खास बातें

डीएनए हिंदी: सुष्मिता सेन(Sushmita Sen) की मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज आर्या 3(Aarya 3) आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार (Disney Plus Hotstar) पर रिलीज हो गई है. इस सीरीज का फैंस को काफी लंबे वक्त से इंतजार था. इस शो का निर्देशन राम माधवानी ने किया है. शो में एक्ट्रेस एक गैंगस्टर के रोल में नजर आई हैं. उन्होंने अपने इस रोल और गैंगस्टर अवतार से सभी को चौंका दिया था. वहीं, इसका तीसरा सीजन जैसा कि रिलीज हो गया है और रिलीज होते ही ये चर्चा में बना हुआ है. तो चलिए जानते हैं आर्या के सीजन 3 के बारे में.

सुष्मिता सेन की ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दो पार्ट में रिलीज की जाएगी. जैसा कि इसका पार्ट 1 आज रिलीज हो गया है, लेकिन इसके दूसरे पार्ट के लिए दर्शकों को काफी इंतजार करना पड़ेगा. वहीं, जैसा कि सीजन 2 में दिखाया गया था कि सुष्मिता सेन यानी की आर्या सरीन अपने परिवार और बच्चों को बचाने के लिए गैंगस्टर की राह चुन लेती है.

दमदार अंदाज में दिखीं सुष्मिता सेन

वहीं आर्या, सीजन 3 की शुरुआत में अपने पिता और भाई के बाद गैंगस्टर की राह पर चलती है. इस शो की शुरुआत आर्या के पिता तेज के फेवरेट गाने बड़े अच्छे लगते हैं से होती है. सीजन 3 में आर्या काफी दमदार और अलग अंदाज में नजर आई हैं. इस दौरान वह सिगार पीते हुए, तलवार बाजी करते हुए दिखाई दी हैं.

कुछ ऐसी होगी सीजन 3 की कहानी

सुष्मिता पहले दो सीजन की डरी हुई मां के रोल में दिखी हैं, तो वहीं, तीसरे सीजन में में दहाड़ने वाली शेरनी में बदल जाती है. फिर भी वह अपने प्रदर्शन को उस अधिकार के साथ जोड़कर रखती है, जो उसे अपने परिवार और बच्चों से जोड़े रहता है. वहीं जैसा कि दूसरे सीजन में आर्या ने जिस पहले इंसान को गोलियों से जान से मारा था, वो आर्या का बायोलॉजिकल पिता होता है और उसका बेटा यानी की सूरज आर्या से बदला लेने के लिए भारत लौटता है. इस रोल में इंद्रनील नजर आए हैं, जो उनके लिए इस सीजन में मुसीबत बने हैं.

दर्शकों ने यूं किया आर्या 3 को लेकर रिएक्ट

शो रिलीज के बाद लोग इसकी काफी तारीफ कर रहे हैं. सुष्मिता सेन की इस सीरीज को लेकर एक यूजर ने लिखा- फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, फर्स्ट लेडी क्रश, शेरनी इज बैक. वहीं, अन्य ने लिखा- आर्या 3 यह धीमी शुरुआत है, और जब यह स्पीड पकड़ने वाला होता है, तो आपको एहसास होता है कि आपने 4 एपिसोड पूरे कर लिए हैं. कहानी की शुरुआत खूबसूरती का अभाव है और कहानी कमजोर पड़ने लगी है.

