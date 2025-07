Aankhon Ki Gustaakhiyan Twitter Review: डेब्यू फिल्म में फ्लॉप हुईं Shanaya Kapoor, Vikrant Massey भी नहीं करा पाए हिट! पढ़ें रिएक्शन

बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की बेटी शनाया कपूर(Shanaya Kapoor) ने फिल्म आंखों की गुस्ताखियां (Aankhon Ki Gustaakhiyan) रिलीज हो गई है. फिल्म का हालांकि निगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं.

बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर (Sanjay Kapoor) की बेटी शनाया कपूर(Shanaya Kapoor) ने फिल्म आंखों की गुस्ताखियां (Aankhon Ki Gustaakhiyan) से फिल्मों में डेब्यू कर लिया है. इस फिल्म में विक्रांत मैसी (Vikrant Massey) और जैन खान दुर्रानी (Zain Khan Durrani) भी नजर आए हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन संतोष सिंह (Santosh Singh) ने किया है. फिल्म से जहां लोगों को काफी उम्मीद थी, वहीं सोशल मीडिया पर इसे निगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं. तो चलिए एक नजर डालते हैं फिल्म को मिलने वाले रिएक्शन.

एक यूजर ने लिखा, '' अच्छे संगीत के बावजूद, लोगों में आंखों की गुस्ताखियां को लेकर कोई उत्साह नहीं है. यहां तक कि इसके टारगेटेड दर्शक यंग है,जो कि इसकी रिलीज की तारीख से अनजान हैं.फिल्म को पहले दिन 5 करोड़ रुपये की कमाई करने में भी मुश्किल होगी और लगातार नई रिलीज के साथ, इसके लिए खोई हुई जमीन वापस पाना मुश्किल होगा. अंदरूनी रिपोर्ट्स भी बहुत एक्साइटिंग नहीं है. शनाया कपूर को अपनी पहली फिल्म के लिए कोई बेहतर प्रोजेक्ट चुनना चाहिए था. विक्रांत मैसी को भी झटका लगेगा. यह एक बेहद खराब शुरुआत की ओर बढ़ रही है.

दूसरे यूजर ने लिखा, '' सेंसर बोर्ड की ओर से पहला रिव्यू-आंखों की गुस्ताखियां. फिल्मों में आपका स्वागत है नेपो किड शनाया कपूर. उनकी एक्टिंग सबसे खराब है. एकदम बोरिंग रोमांटिक फिल्म. निर्माता बेवकूफ़ी भरी स्क्रिप्ट पर पैसा क्यों बर्बाद करते हैं. इसे छोड़ो! विक्रांत मैसी, तुम बहुत बुरे लग रहे हो.

फिल्म को लेकर सुमित कंडेल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रीडिक्शन किया. उन्होंने लिखा, ''आंखों की गुस्ताखियां की शुरुआती कमाई ₹50-80 लाख के बीच रहने की उम्मीद है, जो एक बेहद खराब शुरुआत होगी. सिर्फ़ अच्छी-खासी प्रशंसा ही इसे वीकेंड तक कुछ हद तक ठीक-ठाक कारोबार करने में मदद कर सकती है. इस बीच सुपरमैन के भारत में पहले दिन ₹8-10 करोड़ की कमाई के साथ अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद है. शुरुआती वीकेंड में ₹35 करोड़ का नेट कलेक्शन आसानी से हो सकता है.

इस फिल्म में नजर आएंगी शनाया

बता दें कि शनाया कपूर इस फिल्म के अलावा गौरव आदर्श के साथ तू या मैं में नजर आएंगी. यह फिल्म 2026 में वैलेंटाइन पर रिलीज होगी.

