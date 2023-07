Aamir Khan को चाइना के लिए प्यार दिखाना पड़ा भारी, जमकर ट्रॉल हुए एक्टर, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई एक हिंसक घटना के बाद में दोनों देशों के बीच काफी कुछ बदल गया. एक और जहां देशभर में लोगों ने चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना शुरू किया वहीं दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों में भी बदलाव आए.इसी बीच बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने चीन की एक फिल्म का प्रमोशन किया. उन्होंने एक वीडियो शेयर करके चीन की फिल्म 'नेवर से नेवर' को देखने के लिए फैंस से गुजारिश की. उन्होंने कहा कि यह फिल्म चीन के सिनेमा हॉल में लग गई है और इस फिल्म को देखना चाहिए. आमिर के इस वीडियो के सामने आने के बाद में एक्टर्स को ट्रोलर्स की तरफ से काफी कुछ झेलना पड़ रहा है. क्योंकि दूसरी ओर चीन में भारत की एक फिल्म ‘भारतीयन’ का बायकॉट किया जा रहा है. आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला.

आमिर ने प्रमोट की फिल्म

ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट के जरिए आमिर खान का एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में अपने दोस्त और चीन के बड़े डायरेक्टर बाओकियांग की नई फिल्म ‘नेवर से नेवर’ को वे सपोर्ट करते दिख रहे हैं. यह फिल्म 6 जुलाई को चीन में रिलीज हुई थी. आइए आपको सुनाते हैं फिल्म प्रमोट करते हुए क्या बोले आमिर खान.

#Bollywood star Aamir Khan from #India has shared a video online to support his Chinese friend, director Wang Baoqiang's new film "Never Say Never," which debuted at Chinese mainland cinemas on July 6. Calling the film "encouraging," Aamir said that he hopes it can "break the… pic.twitter.com/R84s7VHnYT