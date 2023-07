जब Aamir Khan से खराब हुआ था शाहरुख खान का ये खास गिफ्ट, सालों बाद कबूला सच

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान (Aamir Khan) को कौन नहीं जानता. आमिर खान अपनी फिल्मों के लिए तो फेमस से ही लेकिन आमिर खान, शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) और सलमान खान (Salman Khan) की दोस्ती भी उनकी फिल्मों की तरह ही फेमस है. आपको बता दें कि बॉलीवुड के तीनों खानों की दोस्ती के उदाहरण आज भी कई जगह दिए जाते हैं. इनकी दोस्ती इतनी गहरी है कि लोगों ने कई बार इन्हें आपस में भड़काने और लड़ाने की कोशिश की पर इन तीनों ने आपस में एक दूसरे पर कभी अपनी भड़ास नहीं उतारी. एक इवेंट के दौरान आमिर खान को शाहरुख खान ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया था जो उनसे खराब हो गया था. इस बात को आमिर ने खुद कबूला भी. आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला.

टेक्नोलॉजी और मेरा दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है

सोशल मीडिया पर आमिर खान का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वे टेक्नोलॉजी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं. टेक्नोलॉजी को लेकर आमिर खान ने बताया कि उनका और टेक्नोलॉजी का दूर-दूर तक कोई नाता नहीं है. वह कभी भी टेक्नोलॉजी को लेकर इतना ज्यादा हाइपर नहीं रहते हैं. टेक्नोलॉजी की बातें करते-करते उन्होंने एक पुराना किस्सा शेयर किया है जहां शाहरुख ने उन्हें एक लैपटॉप गिफ्ट किया था. हालांकि आमिर से ये खराब हो गया था. आपको बताते क्या है वह पूरा किस्सा.

Aamir Khan telling how he is not at all into technology. When @iamsrk gave him a laptop in 1996, he never opened it. pic.twitter.com/Zo6XHwkgkq