आमिर खान ने इस साल अपने 60वें बर्थडे पर एक ऐलान कर सभी को हैरान कर दिया था. एक्टर ने पपराजी और मीडिया पर अपनी नई गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के बारे में बताया था. साथ ही उनसे मुलाकात कराई थी. इसके बाद से गौरी को लेकर काफी चर्चा है. इसके बाद एक्टर अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल में शामिल हुए. इस इवेंट से कपल की कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई हैं. एक तस्वीर में आमिर गौरी का हाथ थामे हुए दिखाई दे रहे थे. इसके बाद दोनों ने इवेंट में मौजूद पैपराजी को देखकर पोज भी दिए.

एक तस्वीर में आमिर खान और गौरी स्प्रैट नजर आए. दोनों हाथ थामे दिखे. इस इवेंट में एक्टर ने एथनिक लुक चुना था वो सफेद पायजामा के साथ काले रंग का कुर्ता पहने हुए दिखे और अपने कंधों पर काले और सुनहरे रंग की शॉल लपेटी हुई थी. दूसरी ओर, गौरी ने फ्लोरल साड़ी पहनी हुई थी. दोनों ही इस लुक में काफी खूबसूरत लग रहे थे.

इस फोटो में आमिर एक्टर शेन टेंग और मा ली के साथ नजर आ रहे हैं. सभी इस फोटो में काफी खुश दिख रहे हैं. ऐसे में ये तो तय है कि अब आमिर अपने प्यार को छुपाना नहीं चाहते हैं और खुलकर वो गौरी के साथ नजर आएंगे.

Yes, Aamir Khan is in China now!😉😆❤️ #MacauInternationalComedyFestival https://t.co/jXCcXsBV1k pic.twitter.com/XDUtLkcvzW

aamir comes to Macau,China!What a lovely surprise!#AamirKhan @AKPPL_Official with Shen Teng and Ma Li pic.twitter.com/pQi3wF5adC