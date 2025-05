आमिर खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'सितारे जमीन पर' (Sitaare Zameen Par Trailer) इन दिनों काफी चर्चा में है. हाल ही में इसका ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. एक तरफ जहां इसने फैंस का दिल जीता तो वहीं ये ट्रोल्स के हत्थे चढ़ गया. लोगों ने आमिर खान (Aamir khan film) की फिल्म पर कॉपी होने का आरोप लगाया है. इसके हॉलीवुड मूवी से कॉपी बताया जा रहा है. वहीं अब ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) को लेकर आमिर खान को बायकॉट (#BoycottAamirKhan) करने तक की मांग की जा रही है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर मंगलवार शाम को लॉन्च किया गया था. यह फिल्म आमिर खान की तीन साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी है. उन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है. हालांकि, अब एक्टर विवाद में फंस गए हैं. हाल ही में उनके प्रोडक्शन हाउस ने ट्रेलर लॉन्च के दिन 'ऑपरेशन सिंदूर के नायकों' को बधाई देने वाला एक पोस्ट शेयर किया.

इंटरनेट पर कई लोगों ने इसपर आपत्ति जताई. लोगों का कहना है कि अब तक उन्होंने इस घटना के बारे में चुप्पी साध रखी थी और अब फिल्म के प्रमोशन के लिए वो ऐसा कर रहे हैं.

He hates India . He felt unsafe in India .

No one post after 26 Hindus massacred.

Not one post Supporting Indian Army in War.#BoycottAamirKhan #BoycottBollywood

Never go & waste your money on Anti Indians who still love Pakistan . pic.twitter.com/MiQGZz6m47