69th National Film Award: जानें कब और कहां देख पाएंगे देश का सबसे बड़ा अवॉर्ड इवेंट, दिल्ली में लगा सितारों का जमावड़ा

डीएनए हिंदी: नेशनल अवॉर्ड फिल्म अवॉर्ड 2023( 69th National Award 2023) का आयोजन मंगलवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा. इस दौरान कई बॉलीवुड सितारे जिन्हें नेशनल अवॉर्ड से नवाजा गया है वो इस समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं. इसमें आलिया भट्ट(Alia Bhatt), कृति सेनन(Kriti Sanon), अल्लू अर्जुन(Allu Arjun) जैसे कई कलाकार शामिल है. यह पुरस्कार देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू(droupadi murmu) के द्वारा दिया जाएगा. चलिए बात करते हैं कि आप इस समारोह को कब और कहा देख सकते हैं.

दरअसल, साल 2023 का नेशनल फिल्म अवॉर्ड का सीधा प्रसारण मंगलवार को दोपहर 130 बजे से डीडी नेशनल पर होगा. वहीं, टीवी के अलावा दर्शक इस समारोह को डीडी नेशनल के यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं. मंगलवार को दोपहर 1.30 से इस प्रोग्राम को देखा जा सकता है. इसके साथ ही दूरदर्शन ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी घोषणा भी की है. उन्होंने पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा है- विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 69वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में प्रतिभा और एक्सीलेंस का जश्न मनाया जाएगा. मंगलवार 17 अक्टूबर 1.30 बजे, DD National पर हमसे लाइव जुडें.

#Celebrate talent and excellence at the 69th National Film Awards at Vigyan Bhawan, New Delhi. Join us live on #DDNational, Tuesday, October 17th, at 1:30 PM.



Watch here: https://t.co/uVykayVLFM… #NFA | #NFAWithDD | @MIB_India | @nfdcindia | @ianuragthakur pic.twitter.com/K4PVd0l4mW