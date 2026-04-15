9Min 1Sec का वो 50 साल पुराना Romantic Song, जिसे बार-बार सुनने पर भी नहीं भरता मन; आज भी करोड़ों दिलों पर कर रहा राज

2 . आर.डी. बर्मन और अमित कुमार की जादुई जुगलबंदी

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1976 में आई फिल्म 'बालिका वधू' के इस गीत को दिग्गज संगीतकार आर.डी. बर्मन (पंचम दा) ने कंपोज किया था. गायक अमित कुमार ने इसे अपनी मखमली आवाज दी, जिसने उन्हें रातों-रात नेशनल स्टार बना दिया. आनंद बक्षी के लिखे सरल और दिल छू लेने वाले बोलों ने इस गाने को एक ऐसी रूह दी कि आज की युवा पीढ़ी भी इसके 'कवर वर्जन' बनाने से खुद को रोक नहीं पाती. 1977 में यह गाना प्रतिष्ठित 'बिनाका गीतमाला' के टॉप गानों की सूची में शामिल हुआ था.

