Sharda Sinha का कैंसर से निधन हो गया. इसी बीच उनके आखिरी गाने से लेकर आखिरी पोस्ट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

TRENDING NOW

लोक गायिका और बिहार कोकिला शारदा सिन्हा (Sharda Sinha) अब हमारे बीच नहीं हैं. बीते 5 नवंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पटना ले जाया गया जहां आज पूरे राजकीय सम्मान (Sharda Sinha last rites) के साथ गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ. उनके निधन के बाद से लोग काफी सदमे में हैं. उनके गानों से लेकर आखिरी वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. वहीं शारदा सिन्हा का आखिरी पोस्ट (Sharda Sinha last post) भी काफी चर्चा में है जो उन्होंने अपने पति की याद में लिखा था.

शारदा सिन्हा कैंसर से जंग हार गई हैं और 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी. उनके निधन से कुछ ही समय पहले पति डॉ. ब्रिज भूषण सिन्हा का निधन हो गया था. ब्रेन हैमरेज से उनके पति का निधन हुआ था. उस समय अपने पति के निधन के बाद शारदा सिन्हा ने फेसबुक पर एक भावुक कर देने वाला पोस्ट लिखा था. इसमें उन्होंने अपने पति के साथ बिताए हुए पल याद किए थे.

उन्होंने इस पोस्ट में लिखा 'मेरे जन्मदिन पर जब घर पर सभी गहरी नींद में सो जाते थे, तब सिन्हा साहब चुपचाप उठकर मेरे लिए गुलाब के फूल और नाश्ता लाते थे और मेरे जागने तक इंतजार करते थे. जैसे ही मैं उठता, वो मुझे गुलाब के फूल देते और जन्मदिन की शुभकामनाएं देते. मैं द्रवित सी, दिलासा देती साथ खड़ी हूं. मैं जल्द ही आउंगी ... मैंने बस यही कहा था उनसे.'

ये भी पढ़ें: आखिरी पलों में भी Sharda Sinha ने नहीं छोड़ा था सुरों का साथ, हॉस्पिटल वाले इस वीडियो को देख भर आएंगी आंखें

एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा 'Miss you so much Sinha Sahab ! मैं जग की कोई रीत न जानू, मांग का तोहे,सेनुर मानू, तू ही चूड़ियां मोरी, तू ही कलइयां, पग पग लिए जाऊं.....(आप ही चल दिए मेरी बलइयां के कर , क्यू सिन्हा साहब ?)'

ये भी पढ़ें: Sharda Sinha: छठ ही नहीं इन Bollywood गानों को गा चुकी हैं बिहार कोकिला, इस एक सॉन्ग के लिए मिले थे सिर्फ 75 रुपये

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.