कौन हैं त्रिगुण कुलकर्णी? पहले IAS अधिकारी जो बने हैं किसी राज्य के एजुकेशन बोर्ड के मुखिया

त्रिगुण कुलकर्णी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो किसी राज्य के एजुकेशन बोर्ड के मुखिया बनने वाले पहले IAS अधिकारी हैं. वह 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और पहले यशदा के उप महानिदेशक थे.

महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक और शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत त्रिगुण कुलकर्णी को महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि त्रिगुण कुलकर्णी किसी भी राज्य के एजुकेशन बोर्ड के प्रमुख बनने वाले पहले आईएएस अधिकारी हैं. त्रिगुण कुलकर्णी एक युवा और होनहार अधिकारी हैं, जो अब राज्य के लाखों छात्रों के भविष्य को दिशा देने वाले बोर्ड की कमान संभालेंगे.

कौन हैं त्रिगुण कुलकर्णी?

त्रिगुण कुलकर्णी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2016 बैच के अधिकारी हैं. अपनी नियुक्ति के बाद से ही उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अपनी क्षमता और कुशलता साबित की है.

वह वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं. यह बोर्ड महाराष्ट्र में 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करता है.

त्रिगुण कुलकर्णी पहले क्या करते थे?

उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह भारत में पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें किसी राज्य के एजुकेशन बोर्ड का मुखिया नियुक्त किया गया है. यह कदम शिक्षा बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

इस नई जिम्मेदारी से पहले, त्रिगुण कुलकर्णी यशदा (YASHADA - Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration) में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे. यशदा महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख प्रशिक्षण अकादमी है.

त्रिगुण कुलकर्णी के कार्य अनुभव

आईएएस अधिकारी होने के नाते, त्रिगुण कुलकर्णी के पास जटिल प्रशासनिक कार्यों, नीति निर्माण और प्रभावी कार्यान्वयन का गहरा अनुभव है, जो बोर्ड परीक्षाओं के संचालन और परिणाम प्रबंधन में अत्यधिक उपयोगी साबित होगा. उनकी नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि वे बोर्ड की कार्यप्रणाली में तेजी लाएंगे और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे, जिससे महाराष्ट्र के छात्रों और अभिभावकों का बोर्ड पर विश्वास बढ़ेगा.

