FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बंगाल-मुर्शिदाबाद में नई बावरी के पोस्टर लगे, ममता के MLA हुमायूं ने पोस्टर छपवाए | पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पोस्टर लगे, नई बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने का एलान, 6 दिसंबर को बेलडांगा में रखी जाएगी नींव | अन्य लोगों ने हत्या में उसकी मदद की-हिमंता | सिंगर जुबीन गर्ग की मौत पर बड़ी खबर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Volcanic Ash Benefits: ज्वालामुखी की राख से दिल्ली तक में प्रदूषण बढ़ने के आसार, बिजली समेत मिलेंगे ये 5 फायदे

ज्वालामुखी की राख से दिल्ली तक में प्रदूषण बढ़ने के आसार, बिजली समेत मिलेंगे ये 5 फायदे

New Labour Codes: क्या कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? यहां समझिए '50% वेज रूल' का पूरा गणित

New Labour Codes: क्या कम हो जाएगी आपकी 'टेक-होम सैलरी'? यहां समझिए '50% वेज रूल' का पूरा गणित

'डॉलर की तुलना में रुपये का गिरना चिंता की बात नहीं...' RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान

'डॉलर की तुलना में रुपये का गिरना चिंता की बात नहीं...' RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का बड़ा बयान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस

IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस

Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे

Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे

Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें

Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

कौन हैं त्रिगुण कुलकर्णी? पहले IAS अधिकारी जो बने हैं किसी राज्य के एजुकेशन बोर्ड के मुखिया

त्रिगुण कुलकर्णी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जो किसी राज्य के एजुकेशन बोर्ड के मुखिया बनने वाले पहले IAS अधिकारी हैं. वह 2016 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और पहले यशदा के उप महानिदेशक थे.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 25, 2025, 10:36 AM IST

कौन हैं त्रिगुण कुलकर्णी? पहले IAS अधिकारी जो बने हैं किसी राज्य के एजुकेशन बोर्ड के मुखिया
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

महाराष्ट्र सरकार ने प्रशासनिक और शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसके तहत त्रिगुण कुलकर्णी को महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह नियुक्ति कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि त्रिगुण कुलकर्णी किसी भी राज्य के एजुकेशन बोर्ड के प्रमुख बनने वाले पहले आईएएस अधिकारी हैं. त्रिगुण कुलकर्णी एक युवा और होनहार अधिकारी हैं, जो अब राज्य के लाखों छात्रों के भविष्य को दिशा देने वाले बोर्ड की कमान संभालेंगे.

कौन हैं त्रिगुण कुलकर्णी?

त्रिगुण कुलकर्णी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2016 बैच के अधिकारी हैं. अपनी नियुक्ति के बाद से ही उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर अपनी क्षमता और कुशलता साबित की है.
वह वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) के अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं. यह बोर्ड महाराष्ट्र में 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करता है.

त्रिगुण कुलकर्णी पहले क्या करते थे?

उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह भारत में पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें किसी राज्य के एजुकेशन बोर्ड का मुखिया नियुक्त किया गया है. यह कदम शिक्षा बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों में अधिक दक्षता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
इस नई जिम्मेदारी से पहले, त्रिगुण कुलकर्णी यशदा (YASHADA - Yashwantrao Chavan Academy of Development Administration) में उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे. यशदा महाराष्ट्र सरकार की एक प्रमुख प्रशिक्षण अकादमी है.

त्रिगुण कुलकर्णी के कार्य अनुभव

आईएएस अधिकारी होने के नाते, त्रिगुण कुलकर्णी के पास जटिल प्रशासनिक कार्यों, नीति निर्माण और प्रभावी कार्यान्वयन का गहरा अनुभव है, जो बोर्ड परीक्षाओं के संचालन और परिणाम प्रबंधन में अत्यधिक उपयोगी साबित होगा. उनकी नियुक्ति से उम्मीद की जा रही है कि वे बोर्ड की कार्यप्रणाली में तेजी लाएंगे और पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे, जिससे महाराष्ट्र के छात्रों और अभिभावकों का बोर्ड पर विश्वास बढ़ेगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
IPL ऑक्शन में खिलाड़ी कैसे देते हैं अपना नाम? किस तरह सेट होता है बेस प्राइस
Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे
Volcanic Ash Benefits: क्या ज्वालामुखी की राख से चमक जाती है स्किन? जानें इसके 5 फायदे
Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें
Volcanic Ash impact on AQI: क्या ज्वालामुखी की राख से और खराब होगी दिल्ली की हवा? 5 बड़ी बातें
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
शरीर के इन अंगों पर तिल होता है भाग्यशाली की निशानी, ऐसे व्यक्तियों को जीवन में मिलता है खूब सुख
Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
MORE
Advertisement
धर्म
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
क्या 2025 का भयानक होगा अंत? दुनिया पर एक और महामारी का खतरा, जानिए 'नास्त्रेदमस' की डरावनी भविष्यवाणी
Rashifal 24 November 2025: सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सिंह और तुला वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की 5 ये बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
भारत के इन राज्यों में विवाह पंचमी पर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, जानिए क्या देते हैं इसके पीछे तर्क
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
क्या मंगल खराब हो तो बच्चा जन्म से ही दोष लेकर आता? जानिए कब मांगलिक होना होता है शुभ फलदाई
MORE
Advertisement