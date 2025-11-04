FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई करने वाले बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों को धर दबोचा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इस भारतीय खिलाड़ी पर भी लगाया जुर्माना

PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इस भारतीय खिलाड़ी पर भी लगाया जुर्माना

एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु

एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु

Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक

Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar Election 2025: पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत

पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत

Bihar: लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट

लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट

भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार

भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

क्या है कनाडा का मास वीज़ा कैंसलेशन प्लान, क्यों इससे भारतीयों को होना चाहिए परेशान ? 

कनाडा ने भारतीय छात्रों के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. जो जानकारी बाहर आई है उसके मुताबिक ओटावा ने 2025 में लगातार दूसरे वर्ष जारी किए जाने वाले अध्ययन परमिटों की संख्या कम कर दी है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 04, 2025, 08:15 PM IST

क्या है कनाडा का मास वीज़ा कैंसलेशन प्लान, क्यों इससे भारतीयों को होना चाहिए परेशान ? 
Add DNA as a Preferred Source

International Student Permit पर कनाडा की सख्ती किसी भी अन्य प्रमुख स्रोत देश की तुलना में भारत के आवेदकों को अधिक प्रभावित कर रही है, क्योंकि कभी शीर्ष वैश्विक अध्ययन गंतव्य माना जाने वाला यह देश भारतीय छात्रों के लिए कम आकर्षक होता जा रहा है. ध्यान रहे कि ओटावा ने 2025 में लगातार दूसरे वर्ष जारी किए जाने वाले अध्ययन परमिटों की संख्या कम कर दी है, जो अस्थायी प्रवास को कम करने और कनाडाई छात्र वीज़ा से जुड़ी धोखाधड़ी से निपटने की एक व्यापक योजना का हिस्सा है.

कनाडा के आव्रजन विभाग द्वारा रॉयटर्स के साथ साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त 2025 में लगभग 74% भारतीय अध्ययन परमिट आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया, जबकि अगस्त 2023 में यह लगभग 32% था.

रॉयटर्स के अनुसार, इन महीनों में अंतर्राष्ट्रीय आवेदकों के लिए कुल अस्वीकृति दर लगभग 40% थी, जबकि अगस्त 2025 में लगभग 24% चीनी आवेदन अस्वीकार कर दिए गए थे.

भारत से आवेदकों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2025 में केवल 4,515 भारतीय छात्रों ने आवेदन किया, जो अगस्त 2023 में 20,900 आवेदनों से कम है, जब वे सभी अंतरराष्ट्रीय आवेदकों के एक-चौथाई से थोड़ा अधिक थे.

आंकड़ों के अनुसार, भारत एक दशक से भी अधिक समय से कनाडा के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत रहा है और अगस्त तक, 1,000 से अधिक स्वीकृत आवेदकों वाले देशों में अस्वीकृति दर सबसे अधिक थी.

बताया जा रहा है कि यह बदलाव प्रवेश दस्तावेजों में धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि के बाद हुआ है. आव्रजन विभाग ने रॉयटर्स को बताया कि कनाडाई अधिकारियों ने 2023 में लगभग 1,550 अध्ययन परमिट आवेदनों का पता लगाया, जो फर्जी स्वीकृति पत्रों से जुड़े थे, जिनमें से अधिकांश भारत से आए थे.

विभाग ने रॉयटर्स को बताया कि एक मजबूत सत्यापन प्रणाली ने पिछले साल सभी आवेदकों के 14,000 से अधिक संभावित रूप से फर्जी स्वीकृति पत्रों का पता लगाया. कनाडा ने तब से सत्यापन उपायों का विस्तार किया है और भावी छात्रों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को बढ़ा दिया है.

ओटावा स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि उसे बढ़ती अस्वीकृतियों की जानकारी है, लेकिन अध्ययन परमिट पर निर्णय कनाडा को लेना है. इसने आगे कहा कि भारतीय छात्रों ने ऐतिहासिक रूप से अपनी प्रतिभा और शैक्षणिक प्रदर्शन से कनाडाई संस्थानों में योगदान दिया है.

मामले की पृष्ठभूमि में बना है राजनयिक तनाव

इनकार करने वालों की संख्या में यह तेज़ वृद्धि ऐसे समय में हुई है जब नई दिल्ली और ओटावा, कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया में एक कनाडाई नागरिक की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के आरोपों के बाद तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं.

इन आरोपों को भारत ने खारिज कर दिया है. रॉयटर्स की रिपोर्ट में इस राजनयिक संदर्भ का उल्लेख किया गया था.


विश्वविद्यालयों में नामांकन में आई है भारी गिरावट

कनाडाई संस्थान पहले से ही इसके प्रभाव देख रहे हैं. वाटरलू विश्वविद्यालय, जो कनाडा के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संकाय का घर है, ने पिछले तीन से चार वर्षों में अपने स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में भारतीय नामांकन में दो-तिहाई की गिरावट दर्ज की है.

कहा जा रहा है कि रेजिना विश्वविद्यालय और सस्केचवान विश्वविद्यालय ने भी गिरावट दर्ज की है. आव्रजन सलाहकारों का कहना है कि आवेदकों को अब अधिक विस्तृत जांच का सामना करना पड़ रहा है.

टोरंटो स्थित सलाहकार माइकल पिएत्रोकार्लो ने रॉयटर्स को बताया कि अब केवल वित्तीय दस्तावेज़ ही पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, और छात्रों को यह दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए कि धन कहां से आता है.

भारतीय छात्रों के लिए सिर्फ एक विकल्प की तरह है कनाडा 

स्थायी निवास और रोज़गार के अवसरों की कठिन राह भी निर्णयों को प्रभावित कर रही है. जिसे कभी शिक्षा से दीर्घकालिक बसने का एक स्पष्ट मार्ग माना जाता था, वह अब अनिश्चित लगता है.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इस भारतीय खिलाड़ी पर भी लगाया जुर्माना
PAK गेंदबाज हारिस रऊफ पर बड़ा एक्शन, 2 मैच के लिए सस्पेंड, ICC ने इस भारतीय खिलाड़ी पर भी लगाया जुर्माना
एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु
एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु
Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक
Polluted Air में शील्ड की तरह काम करते हैं ये मास्क, खरीदने से पहले ये एक चीज जरूर कर लें चेक
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला...', PhonePe से खुला कातिल डॉक्टर का राज, गर्लफ्रेंड को भेजा था मैसेज
'मैंने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी को मार डाला...', PhonePe से खुला कातिल डॉक्टर का राज, गर्लफ्रेंड को भेजा था मैसेज
UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे माफिया मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी, जानें कौन होंगे अगले मालिक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सौंपेंगे माफिया मुख्तार से खाली कराई गई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी, जानें कौन होंगे अगले मालिक
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar Election 2025: पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
पहली बार वोट देने जा रहे हैं तो गांठ बांध लें ये 5 बातें, वरना हो सकती है दिक्कत
Bihar: लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट
लिट्टी-चोखा ही नहीं बिहार के ये 5 खास डिश भी हैं एकदम लाजवाब, एक तो सबका है फेवरेट
भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार
भारत से निकला और दुनियाभर में छाया... जानें हिंदुजा कैसे बना लंदन का सबसे अमीर परिवार
Gopichand Hinduja: वॉक, एक कप कॉफी... ऐसे On The Spot बिजनेस के बड़े-बड़े फैसले ले लेते थे गोपीचंद हिंदुजा
Gopichand Hinduja: वॉक, एक कप कॉफी... ऐसे On The Spot बिजनेस के बड़े-बड़े फैसले ले लेते थे गोपीचंद हिंदुजा
Gopichand Hinduja Networth: भारत से काम की तलाश में गए इंग्लैंड, बन गए सबसे अमीर 'अंग्रेज'... जानें कितनी संपत्ति के मालिक थे गोपीचंद हिंदुजा
भारत से काम की तलाश में गए इंग्लैंड, बन गए सबसे अमीर 'अंग्रेज'... जानें कितनी संपत्ति के मालिक थे गोपीचंद हिंदुजा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE