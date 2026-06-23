UPTET Admit Card 2026 कब आएगा? डाउनलोड करने के लिए जान लें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

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UPTET 2026 एडमिट कार्ड 30 जून को जारी होंगे. परीक्षा 2-4 जुलाई को होगी. एग्जाम सिटी स्लिप डाउनलोड करने की प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी यहाँ देखें.
UPTET Admit Card 2026: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) ने आगामी यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए तैयारी पूरी कर ली है. आयोग ने पहले ही UPTET Exam City Slip 2026 जारी कर दी है, जिससे उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. अब सभी को एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है.
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यूपी टीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 30 जून, 2026 को जारी किए जाएंगे. एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके इसे डाउनलोड कर सकेंगे.
जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपनी परीक्षा शहर की जानकारी नहीं देखी है, वे नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं:
यूपी टीईटी परीक्षा 02, 03 और 04 जुलाई, 2026 को उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, जिसमें सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार के होंगे.
परीक्षा में अब कुछ ही दिन शेष हैं, इसलिए उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने की आवश्यकता है.
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