UPSC की फैक्ट्री कहलाता है यूपी का यह गांव, हर घर में है कोई न कोई आईएएस-आईपीएस

एजुकेशन
यूपी के जौनपुर जीले में एक गांव ऐसा है, जहां हर घर में कोई न कोई आईएएस अफसर है. यही कारण है कि इस गांव को UPSC की फैक्ट्री कहा जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गांव के कुल 75 घर में से 47 लोग पीसीएस के किसी न किसी पद पर सेवाएं दे रहे हैं. तो आइये यूपी के इस गांव के बारे में हम आपको बताते हैं.
UPSC Success Story, IAS-IPS Village: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 300 किलोमीटर दूर जौनपुर जिले में एक गांव है, जिसका नाम माधोपट्टी है. इस गांव के किस्से दुनियाभर में मशहूर है और हो भी क्यों न आखिर इसकी वजह भी दमदार है. आपको बता दें कि माधोपट्टी गांव में करीब 75 घर है, ज्यादातर लोग देशभर में बड़े पद और ओहदे पर तैनात हैं. यहां पर हर घर से कोई न कोई आईएएस या आईपीएस अफसर है. यही वजह है कि इस गांव को यूपीएससी की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है. तो चलिए यूपी के इस खास गांव के बारे में जानते हैं.
माधोपट्टी गांव में करीब 75 लोगों का घर है, जहां 50 से ज्यादा लोग देश भर में बड़े पद और ओहदे पर तैनाद हैं. वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 40 लोग से ज्यादा वहां आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं. यह केवल IAS-IPS तक ही सीमित नहीं है. माधोपट्टी गांव के कई लोग विश्व बैंक, इसरो और भाभा जैसे संस्थानों में भी सेवाएं दे चुके हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, माधोपट्टी गांव में पहली बार साल 1952 में डॉ इंदुप्रकाश आईएएस बने थे. इसके बाद उनके 4 भाई आईएएस अधिकारी बने. डॉ इंदुप्रकाश के भाईयों के बाद उनकी दूसरी पीढ़ी यानी उनके बेटे भी यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बने. इस गांव से एक के बाद एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते गए, जिसे देख लोग इस गांव को आईएएस की फैक्ट्री कहने लगे. हालांकि, साल 2019 के बाद इस माधोपट्टी गांव से कोई आईएएस या आईपीएस अधिकारी नहीं बना है.