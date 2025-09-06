UPPSC Recruitment 2025: यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार
UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025: यूपीपीएससी के तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती निकाली गई है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए पढ़ें यह लेख.
UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रगे युवाओं के लिए गुड न्यूज है. दरअसल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से (UPPSC) असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह वैकेंसी कुल 1253 पदों के लिए निकाली गई है. आज यानी 6 सितंबर, 2025 से एप्लिकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है. इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी 06 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर के इन पदों पर भर्ती वाले इस फॉर्म के बारे में आइए इस लेख में हम आपको बताते हैं.
यूपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर मात्र 100 रुपये और प्रोसेसिंग फीस के रुप में 25 रुपये जमा करने होंगे. इसके अलावा, एससी और एसटी कैंडिडेट को परीक्षा शुल्क के तौर पर 40 रुपये के साथ 25 रुपये को प्रोसेसिंग फीस जमा करना होगा. बात दिव्यांग उम्मीदवारों की करें तो उन्हें आवेदन शुल्क के तौर पर कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना है. उन्हें सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के रुप में 25 रुपये देने होंगे.
असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 55 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके अलावा, उम्मीदवार को नेट की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना चाहिए.
बात अगर आयु सीमा की करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. इसके अलावा, विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कुछ छूट ही प्रदान की जाएगी. नोटिफिकेशन के अनुसार, एससी और एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी.
असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.
होम पेज पर दिख रहे वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें.
इसके बाद, यहां आवश्यक डिटेल दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें.
फिर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 अप्लाई लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरें.
सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस जमा करते ही आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा.
एप्लिकेशन फॉर्म का पीडीएफ सेव करके रख लें या फिर आप इसका प्रिंटआउट निकालकर भी भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.
उम्मीदवारों का सेलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा में 150 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके लिए परीक्षा की कुल अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है. इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा. इसके बाद, डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन आदि प्रक्रिया के जरिए कैंडिडेट का चयन होगा.
