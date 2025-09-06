Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार

आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

Panchak September 2025: आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

UPPSC Recruitment 2025: यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

गुजरात के पंचमहल में बड़ा हादसा, पावागढ़ शक्तिपीठ में रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत

SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न

Childhood Cancer Risk: लड़के या लड़कियों को? जानें बचपन में कैंसर का खतरा किसे सबसे अधिक

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

लाल किला परिसर से चोरी हुआ एक करोड़ रुपये का सोने का कलश, CCTV फुटेज में दिखा संदिग्ध

Panchak September 2025: आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

आज से मृत्युंचक शुरू, 10 सितंबर की शाम को होगा पंचक खत्म तब तक रहना होगा सावधान

UPPSC Recruitment 2025: यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार

T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार

आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth

ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

UPPSC Recruitment 2025: यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई

UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025: यूपीपीएससी के तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती निकाली गई है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए पढ़ें यह लेख.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 06, 2025, 06:37 PM IST

UPPSC Recruitment 2025: यूपी में Assistant Professor के 12 हजार से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, योग्य अभ्यर्थी ऐसे करें अप्लाई
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रगे युवाओं के लिए गुड न्यूज है. दरअसल, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से (UPPSC) असिस्टेंट प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर वैकेंसी निकाली गई है. यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह वैकेंसी कुल 1253 पदों के लिए निकाली गई है. आज यानी 6 सितंबर, 2025 से एप्लिकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया चालू कर दी गई है. इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी 06 अक्टूबर, 2025 तक निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं. असिस्टेंट प्रोफेसर के इन पदों पर भर्ती वाले इस फॉर्म के बारे में आइए इस लेख में हम आपको बताते हैं.

आवेदन शुल्क कितना लगेगा (UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025 Application Fees)

यूपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर रहे सामान्य व ओबीसी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पर मात्र 100 रुपये और प्रोसेसिंग फीस के रुप में 25 रुपये जमा करने होंगे. इसके अलावा, एससी और एसटी कैंडिडेट को परीक्षा शुल्क के तौर पर 40 रुपये के साथ 25 रुपये को प्रोसेसिंग फीस जमा करना होगा. बात दिव्यांग उम्मीदवारों की करें तो उन्हें आवेदन शुल्क के तौर पर कोई शुल्क का भुगतान नहीं करना है. उन्हें सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के रुप में 25 रुपये देने होंगे.

शैक्षणिक योग्यता व आयु सीमा (UPPSC Recruitment 2025 Eligibility and Age Limitations)

असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट के पास भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 55 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए. इसके अलावा, उम्मीदवार को नेट की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना चाहिए.
बात अगर आयु सीमा की करें तो उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है. इसके अलावा, विशेष वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में कुछ छूट ही प्रदान की जाएगी. नोटिफिकेशन के अनुसार, एससी और एसटी उम्मीदवारों को आयु सीमा में 5 वर्ष और ओबीसी उम्मीदवारों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी.

ऐसे करें अप्लाई (UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025 How to Apply) 

असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.
होम पेज पर दिख रहे वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करें.
इसके बाद, यहां आवश्यक डिटेल दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें.
फिर, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025 अप्लाई लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भरें.
सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फीस जमा करते ही आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा.
एप्लिकेशन फॉर्म का पीडीएफ सेव करके रख लें या फिर आप इसका प्रिंटआउट निकालकर भी भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

चयन प्रक्रिया क्या है (UPPSC Assistant Professor Vacancy 2025 Selection Process)

उम्मीदवारों का सेलेक्शन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. नोटिफिकेशन के अनुसार, प्रारंभिक परीक्षा में 150 अंकों के 120 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे. इसके लिए परीक्षा की कुल अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है. इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा. इसके बाद, डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन आदि प्रक्रिया के जरिए कैंडिडेट का चयन होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार
T20I में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों की भरमार
आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth
आर्यन या सुहाना... शाहरुख खान के बच्चों में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा, कितनी है इनकी Net Worth
ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
ODI में सबसे ज्यादा स्ट्राइक-रेट वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय का नाम
SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न
SIP में निवेश करते समय इन 5 गलतियों से बिगड़ सकता है आपका रिटर्न
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के सभी मैच में बेंच पर बैठे रहेंगे ये 3 खिलाड़ी, लिस्ट में तीनों बड़े नाम
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE