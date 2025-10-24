FacebookTwitterYoutubeInstagram
'उन्हें भारत ए की जरूरत नहीं…' शार्दुल ठाकुर ने BCCI सिलेक्टर्स को लिया आड़े हाथ, सरफराज खान को लेकर दिया बड़ा बयान

UPPRPB: 1 नवंबर को होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का एग्जाम, जानें जरूरी डिटेल्स

होटल के रूम में कभी नहीं छूनी चाहिए ये 5 चीजें, वजह जान कर हो जाएंगे हैरान

"ये दोस्ती की नई उड़ान" भारत-चीन के बीच सीधी फ्लाइट शुरू होने पर बीजिंग का बड़ा बयान आया सामने

एमसीए के कार्यक्रमों में महिला क्रिकेटर्स को मिलेगा सम्मान, शरद पवार ने दिया बड़ा बयान

Jammu kashmir: जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनाव के परिणाम जारी, जानिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी में कौन रहा आगे

Nita Ambani most expensive jewels: 500 करोड़ के नेकलेस से लेकर 58 करोड़ रुपये की अंगूठी तक, देखें नीता अंबानी का ज्वेलरी कलेक्शन

चुनावी मैदान में आजम खान की एंट्री, बिहार चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, देंखे नाम

Chhath Puja Nahay Khay: कल नहाय-खाय पर कद्दू-भात खाकर शुरू होगा 36 घंटे का व्रत, छठ के इस कड़े नियम को जान लें

ACC Headquarters में नहीं है Asia Cup की ट्रॉफी, विवादों में मोहसिन नकवी...

एजुकेशन

UPPRPB: 1 नवंबर को होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का एग्जाम, जानें जरूरी डिटेल्स

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए लिखित परीक्षा 1 नवंबर, 2025 को राज्य भर में निर्धारित की है जिसके तहत UPPRPB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 24, 2025, 09:33 PM IST

UPPRPB: 1 नवंबर को होगा यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती का एग्जाम, जानें जरूरी डिटेल्स
UPPBPB कंप्यूटर ऑपरेटर सिटी स्लिप 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने आज यानी 24 अक्टूबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी कर दी है. कंप्यूटर ऑपरेटर पदों के लिए लिखित परीक्षा 1 नवंबर, 2025 को राज्य भर में निर्धारित है.

उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप https://uppbpb.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं.

बता दें कि इस चयन प्रक्रिया के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर के कुल 900+ पद भरे जाने हैं. जिन उम्मीदवारों को कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए लिखित परीक्षा देनी है, वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. 

यूपी पुलिस सिटी स्लिप 2025 डाउनलोड करने के चरण

उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं. आइये चरणों के जरिये समझें कि इसे वेबसाइट पर जाकर कैसे डाउनलोड किया जाए. 

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट - uppbpb.gov.in पर जाएं.

चरण 2: नवीनतम नोटिस पर क्लिक करें, फिर 'उ0प्र0 पुलिस में कंप्यूटर पर आपके ग्रेड-ए के आधिकारिक भर्ती-2023 की लिखित परीक्षा के जिला/नगर एवं दिनांक की सूचना एवं प्रवेश पत्र लिंक' पर क्लिक करें.

चरण 3: सिटी स्लिप बटन पर क्लिक करें.

चरण 4: आवश्यक विवरण जैसे पंजीकरण संख्या और पासवर्ड प्रदान करें.

चरण 5: कैप्चा भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें.

चरण 6: कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए यूपी पुलिस सिटी स्लिप आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी. विवरण सत्यापित करें और भविष्य के संदर्भ के लिए डाउनलोड करें.

