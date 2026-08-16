UGC NET Answer Key 2026 Download Link: 84 सब्जेक्ट की यूजीसी नेट आंसर-की जारी! ugcnet.nta.nic.in से 1क्लिक में डाउनलोड, 18 अगस्त तक ऑब्जेक्शन

NTA UGC NET Provisional Answer Key 2026: यूजीसी नेट जून 2026 की प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी गई है. 84 विषयों के उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और 18 अगस्त तक अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं.

NTA UGC NET June 2026 Provisional Answer Key Download Link: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा UGC NET June 2026 परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवारों के लिए प्रोविजनल आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दी गई है. जो उम्मीदवार इस राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में बैठे थे, वे अब अपने उत्तरों का मिलान आसानी से कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस बार आंसर-की से जुड़ी मुख्य बातें क्या हैं, आपत्तियों के लिए क्या नियम हैं और इसे डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया क्या है.

84 विषयों के लिए जारी हुई आंसर-की

इस वर्ष यूजीसी नेट परीक्षा का आयोजन कुल 87 विषयों के लिए विभिन्न निर्धारित परीक्षा तिथियों पर देश भर के सेंटर्स पर किया गया था. हालांकि, प्रश्नपत्रों में कुछ तकनीकी या अन्य त्रुटियों के कारण इस बार अंग्रेजी (English), कॉमर्स (Commerce) और सोशियोलॉजी (Sociology) विषयों की आंसर-की अभी जारी नहीं की गई है. बाकी बचे 84 विषयों की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, जबकि उन 3 विषयों की आंसर-की अलग से जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी.

यूजीसी नेट आंसर-की 2026 कैसे डाउनलोड करें?

परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके अपनी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट प्राप्त कर सकते हैं:

सबसे पहले एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए "Challenge of Provisional Answer Keys for UGC-NET June 2026" के सक्रिय लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना एप्लीकेशन नंबर, जन्मतिथि/पासवर्ड और स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन (कैप्चा) दर्ज करके लॉगिन करें.

लॉगिन करते ही आपकी आंसर-की और रिस्पॉन्स शीट स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी.

भविष्य के मिलान और संदर्भ के लिए इसे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.

18 अगस्त तक दर्ज करा सकते हैं ऑब्जेक्शन

प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के बाद यदि किसी परीक्षार्थी को लगता है कि उसमें दिया गया कोई उत्तर गलत है, तो वे उसके खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. एनटीए ने इसके लिए 18 अगस्त तक की समय सीमा तय की है.

शुल्क (Fee): प्रत्येक प्रश्न या उत्तर को चैलेंज करने के लिए अभ्यर्थियों को निर्धारित ऑनलाइन शुल्क (प्रति प्रश्न ₹200) का भुगतान करना होगा.

विशेषज्ञों की समीक्षा: उम्मीदवारों द्वारा दर्ज कराई गई सभी आपत्तियों की जांच विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा की जाएगी. इसके आधार पर ही फाइनल आंसर-की और परिणाम (Result) तैयार किए जाएंगे, जिसके इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है.

यूजीसी नेट का फाइनल आंसर-की कब आएगा?

यूजीसी नेट परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की पर दर्ज की जाने वाली आपत्तियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों की टीम द्वारा की जाती है. इसके बाद ही फाइनल आंसर-की और इसके आधार पर उम्मीदवारों का रिजल्ट तैयार किया जाता है.

संभावना है कि यूजीसी नेट जून 2026 का परिणाम इसी महीने के अंत तक जारी कर दिया जाएगा. इस परीक्षा का आयोजन इस साल 22, 23, 24, 25, 29, 30 जून और 5 जुलाई 2026 को देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था.