Career Options: सिर्फ IIT ही नहीं, GATE पास करने के बाद मिलते हैं कई सुनहरे अवसर.. यहां देखें 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन

एजुकेशन
गेट पास करने के बाद आप सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही नहीं बल्कि और भी कई करियर ऑप्शंस को चुन सकते हैं. आप सरकारी नौकरी, स्टार्टअप या हायर एजुकेशन जैसे पीएचडी आदि का भी विकल्प चुन सकते हैं. तो चलिए हम आपको यहां बताते हैं कि गेट में अच्छा स्कोर लाने के बाद आप और किस-किस फील्ड में करियर बना सकते हैं.
GATE Career Option: गेट यानी Graduate Aptitude Test in Engineering की परीक्षा क्वालीफाई करने के बाद उम्मीदवारों के लिए कई शानदार करियर विकल्प खुल जाते हैं. यह परीक्षा सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ही मार्ग नहीं खोलता है, बल्कि आप इसमें अच्छी स्कोर पाकर सरकारी और निजी क्षेत्रों में भी बेहतरीन करियर बना सकते हैं. गेट के अच्छे स्कोर का मतलब है कि आपके पास ग्लोबल करियर ऑप्शन और रिसर्च के सुनहरे मौके मिलेंगे. इसके अलावा, आप स्टार्टअप में भी एंट्री ले सकते हैं. अगर आपने भी इस बार गेट की परीक्षा पास कर ली है और बेस्ट करियर ऑप्शन के तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि GATE पास करने के बाद कौन-कौन से करियर ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं.
गेट पास करने के बाद आपको DRDO, ISRO और CSIR जैसी सरकारी संस्थाओं में रिसर्चर या इंजीनियरिंग एक्सपर्ट बनने का मौका मिलता है. खास बात यह है कि अच्छी पैकेज और करियर ग्रोथ दोनों के लिहाज से ये काफी अच्छी जॉब मानी जाती है.
गेट पास करने के बाद आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं. एनटीए और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, जहां टीचिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए GATE स्कोर मान्य है. इस तरह आप गेट पास करके एकेडमिक या टीचिंग क्षेत्र में करियर बना सकते हैं.
गेट में अच्छा स्कोर करने के बाद आप IITs, NITs और अन्य टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक कर सकते हैं. इसके बाद, आप PhD का रास्ता भी चुन सकते हैं. अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो यह ऑप्शन इसमें एक्सपर्ट बनने का मौका देता है.
GATE क्वालिफाई करने के बाद आप DRDO, BHEL, ONGC, NTPC, IOCL और SAIL जैसी टॉप पब्लिक सेक्टर कंपनियों में आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सीधी भर्ती होती है और ये नौकरियां सुरक्षित होने के साथ-साथ हाई सैलरी वाली भी होती है. इतना ही नहीं, इन कंपनियों में काम करने से आपकी बेहतर ग्रोथ हो सकती है.
GATE में अच्छा स्कोर पाकर आप खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं. इससे आपको सरकारी या ग्रांट्स के माध्यम से फंडिंग के कई अवसर भी मिलेंगे, जिससे कमाई भी अच्छी होगी.
