Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Career Options: सिर्फ IIT ही नहीं, GATE पास करने के बाद मिलते हैं कई सुनहरे अवसर.. यहां देखें 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन

सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला!

Blood Sugar Remedy: डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा

Shardiya Navratri 2025: कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें डेट, घटस्थापना मुहूर्त, तिथियां

Shilpa Shetty Net Worth: एक्टिंग से बिज़नेस क्वीन बनी शिल्पा शेट्टी की कुल संपत्ति कितनी है? कहा-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?

Chandra Grahan Sutak Time: कल चंद्र ग्रहण का सूतक काल किस समय से होगा शुरू? जान लें ग्रहण के वक्त किन नियमों का पालन करें

The Bengal Files Box Office Day 1: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ के सामने फीकी पड़ी ‘द बंगाल फाइल्स’, ओपनिंग कलेक्शन रहा बहुत कम

गणपति विसर्जन के दिन 400 किलो आरडीएक्स से मुंबई को उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स नोएडा से गिरफ्तार

Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना

पंजाब के सीएम भगवंत मान की हार्टबीट हो गई थी कम, जानें कब और क्यों होती है दिल की धड़कन धीमी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Career Options: सिर्फ IIT ही नहीं, GATE पास करने के बाद मिलते हैं कई सुनहरे अवसर.. यहां देखें 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन

Career Options: सिर्फ IIT ही नहीं, GATE पास करने के बाद मिलते हैं कई सुनहरे अवसर.. यहां देखें 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन

Shardiya Navratri 2025: कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें डेट, घटस्थापना मुहूर्त, तिथियां

कब से शुरू हो रही है शारदीय नवरात्रि, जानें डेट, घटस्थापना मुहूर्त, तिथियां

The Bengal Files Box Office Day 1: टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ के सामने फीकी पड़ी ‘द बंगाल फाइल्स’, ओपनिंग कलेक्शन रहा बहुत कम

टाइगर श्रॉफ की ‘बागी 4’ के सामने फीकी पड़ी ‘द बंगाल फाइल्स’, ओपनिंग कलेक्शन रहा बहुत कम

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला!

सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला !

Blood Sugar Remedy: डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा

डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा

Shilpa Shetty Net Worth: एक्टिंग से बिज़नेस क्वीन बनी शिल्पा शेट्टी की कुल संपत्ति कितनी है? कहा-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?

एक्टिंग से बिज़नेस क्वीन बनी Shilpa Shetty की कुल संपत्ति कितनी है? कहा-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

Career Options: सिर्फ IIT ही नहीं, GATE पास करने के बाद मिलते हैं कई सुनहरे अवसर.. यहां देखें 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन

गेट पास करने के बाद आप सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई ही नहीं बल्कि और भी कई करियर ऑप्शंस को चुन सकते हैं. आप सरकारी नौकरी, स्टार्टअप या हायर एजुकेशन जैसे पीएचडी आदि का भी विकल्प चुन सकते हैं. तो चलिए हम आपको यहां बताते हैं कि गेट में अच्छा स्कोर लाने के बाद आप और किस-किस फील्ड में करियर बना सकते हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 06, 2025, 11:50 AM IST

Career Options: सिर्फ IIT ही नहीं, GATE पास करने के बाद मिलते हैं कई सुनहरे अवसर.. यहां देखें 5 बेहतरीन करियर ऑप्शन
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

GATE Career Option: गेट यानी  Graduate Aptitude Test in Engineering की परीक्षा क्वालीफाई करने के बाद उम्मीदवारों के लिए कई शानदार करियर विकल्प खुल जाते हैं. यह परीक्षा सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए ही मार्ग नहीं खोलता है, बल्कि आप इसमें अच्छी स्कोर पाकर सरकारी और निजी क्षेत्रों में भी बेहतरीन करियर बना सकते हैं. गेट के अच्छे स्कोर का मतलब है कि आपके पास ग्लोबल करियर ऑप्शन और रिसर्च के सुनहरे मौके मिलेंगे. इसके अलावा, आप स्टार्टअप में भी एंट्री ले सकते हैं. अगर आपने भी इस बार गेट की परीक्षा पास कर ली है और बेस्ट करियर ऑप्शन के तलाश में हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि GATE पास करने के बाद कौन-कौन से करियर ऑप्शन आपके पास उपलब्ध हैं.

रिसर्च और टेक्नोलॉजी सेक्टर में अवसर

गेट पास करने के बाद आपको DRDO, ISRO और CSIR जैसी सरकारी संस्थाओं में रिसर्चर या इंजीनियरिंग एक्सपर्ट बनने का मौका मिलता है. खास बात यह है कि अच्छी पैकेज और करियर ग्रोथ दोनों के लिहाज से ये काफी अच्छी जॉब मानी जाती है.

एकेडमिक और टीचिंग में करियर के विकल्प

गेट पास करने के बाद आप लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं. एनटीए और कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, जहां टीचिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए GATE स्कोर मान्य है. इस तरह आप गेट पास करके एकेडमिक या टीचिंग क्षेत्र में करियर बना सकते हैं.

हायर एजुकेशन के ऑप्शन

गेट में अच्छा स्कोर करने के बाद आप IITs, NITs और अन्य टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में एमटेक कर सकते हैं. इसके बाद, आप PhD का रास्ता भी चुन सकते हैं. अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो यह ऑप्शन इसमें एक्सपर्ट बनने का मौका देता है.

PSUs में जॉब

GATE क्वालिफाई करने के बाद आप DRDO, BHEL, ONGC, NTPC, IOCL और SAIL जैसी टॉप पब्लिक सेक्टर कंपनियों में आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सीधी भर्ती होती है और ये नौकरियां सुरक्षित होने के साथ-साथ हाई सैलरी वाली भी होती है. इतना ही नहीं, इन कंपनियों में काम करने से आपकी बेहतर ग्रोथ हो सकती है.

यह भी पढ़ें- NIRF Ranking 2025: ये हैं भारत के टॉप 10 बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, जानें किस वजह से हर बार पहली रैंक पर आता है IIT Madras

स्टार्टअप्स और आंत्रप्रेन्योरशिप के लिए बेहतरीन 

GATE में अच्छा स्कोर पाकर आप खुद का स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं. इससे आपको सरकारी या ग्रांट्स के माध्यम से फंडिंग के कई अवसर भी मिलेंगे, जिससे कमाई भी अच्छी होगी.
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला!
सिंधिया और इंदौर राजघराने में तलाक की वजह बनी रोल्स रायस में ऐसा क्या खास था? दहेज में नहीं मिली कार तो बिगड़ गया मामला !
Blood Sugar Remedy: डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा
डायबिटीज किलर मानी गई हैं ये सब्जियां, खाने के बाद ब्लड शुगर कभी नहीं होगा ज्यादा
Shilpa Shetty Net Worth: एक्टिंग से बिज़नेस क्वीन बनी शिल्पा शेट्टी की कुल संपत्ति कितनी है? कहा-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?
एक्टिंग से बिज़नेस क्वीन बनी Shilpa Shetty की कुल संपत्ति कितनी है? कहा-कहां से कमाई करती हैं एक्ट्रेस?
Chandra Grahan Sutak Time: कल चंद्र ग्रहण का सूतक काल किस समय से होगा शुरू? जान लें ग्रहण के वक्त किन नियमों का पालन करें
कल चंद्र ग्रहण का सूतक काल किस समय से होगा शुरू? जान लें ग्रहण के वक्त किन नियमों का पालन करें
Numerology: 9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ महासंयोग, इन जन्मतिथि वालों के लिए खुल रहा है कुबेर का खजाना
9 सितंबर को 9-9-9 का दुर्लभ संयोग, इन तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए पैसा कमाने का सुनहरा अवसर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE