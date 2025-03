कारपोरेट जगत में जॉब करने से उद्यमी बनने तक असम के इंजीनियर प्रज्ञान कुमार रॉय की कहानी बेहद दिलचस्प है. फिलहाल वह राष्ट्रपति भवन के बुलावे पर अपने चाय के स्वाद का लोगों को दीवाना बना रहे हैं. असम के सोरभोग में बेकी नदी के किनारे पले-बढ़े 45 वर्षीय इस शख्स को राष्ट्रपति भवन ने अपने अमृत उद्यान में चाय की दुकान लगाने के लिए चुना है जिनकी सराहना असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी की.

सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने की तारीफ

सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने एक्स पर पोस्ट किया, 'सोरभोग से अमृत उद्यान तक. प्रज्ञान रॉय ने रिवरबेकी चाय के माध्यम से पूरे भारत में असली असम चाय के अनुभव को फैलाने के लिए 18 साल के कारपोरेट जॉब को छोड़ दिया. उनकी चाय अब राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई है. यहां उन्हें एक स्टॉल लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है. यह वाकई प्रेरणादायक है.'

From Sorbhog to Amrit Udyan ☕



Pragyan Roy left 18 yrs of corporate experience to spread the authentic Assam tea experience throughout India through Riverbeki Tea.



His tea has now made it to the Rashtrapati Bhawan where he has been invited to put a stall.



Truly Inspirational! pic.twitter.com/foUJHXr4KX