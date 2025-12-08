स्टूडेंट्स को गजनी की क्रूरता से और गहराई से बताएगी NCERT टेक्स्टबुक, कुछ यूं है प्लानिंग ...  

नई रिलीज़ हुई क्लास 7 की NCERT सोशल साइंस की टेक्स्टबुक स्टूडेंट्स को ग़ज़नवी हमलों के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताती है, जिसमें महमूद ग़ज़नवी के हमलों, लूटपाट और भारत में इस्लाम के अपने वर्शन को फैलाने की कोशिशों पर रोशनी डाली गई है.

NCERT ने अपने एक फैसले से चर्चाओं का बाजार गर्म किया है. बताया जा रहा है कि क्लास 7 की अपडेटेड सोशल साइंस की टेक्स्टबुक अब स्टूडेंट्स को भारत के सबसे हिंसक ऐतिहासिक समय के बारे में ज़्यादा साफ़ और विस्तार से जानकारी देगी. ध्यान रहे कि बीते दिन जारी हुई नई NCERT सोशल साइंस टेक्स्टबुक में महमूद ग़ज़नी के हमलों वाले सेक्शन को काफ़ी विस्तार दिय गया है. बता दें कि पिछले एडिशन में यह एक छोटे पैराग्राफ़ तक सीमित था जिसे अब बढ़ाकरर छह डिटेल्ड पेज में किया गया है.

बताया यह भी जा रहा ही कि स्टूडेंट्स अब मथुरा, कन्नौज और गुजरात के सोमनाथ मंदिर में उनके अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इलस्ट्रेशन और जानकारी वाले बॉक्स भी होंगे. टेक्स्टबुक में न सिर्फ़ उनके हमलों और लूटपाट के बारे में बताया गया है, बल्कि उनके अभियानों की इंसानी कीमत और इस्लाम के अपने वर्शन को गैर-मुस्लिम इलाकों में फैलाने की उनकी कोशिशों के बारे में भी बताया गया है.

हालांकि कुछ लोग युवा स्टूडेंट्स को ऐसी क्रूरता के बारे में बताने को लेकर परेशान हो सकते हैं.

इन हमलों के बारे में बात करने से पहले, किताब में 'सावधानी का एक शब्द' नाम का एक नोट है, जैसा कि दिल्ली सल्तनत पर क्लास 8 की टेक्स्टबुक में है. यह बताता है कि इतिहास अक्सर शांति या कामयाबियों के समय के बजाय युद्धों और तबाही पर ज़्यादा फ़ोकस करता है.

नोट में स्टूडेंट्स को बताया गया है कि हम बीती बातों को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में जानने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि चीज़ें क्यों हुईं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है. यह यह भी साफ़ करता है कि आज कोई भी सदियों पहले हुए कामों के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

क्रूरता का वर्णन करती है पुस्तक

टेक्स्टबुक महमूद के अभियानों के नतीजों के बारे में बताने से पीछे नहीं हटती. इसमें हज़ारों आम लोगों के कत्लेआम, सेंट्रल एशिया के गुलाम बाज़ारों में बेचे गए बच्चों समेत कैदियों को पकड़ने और मंदिरों और पवित्र इमारतों को तोड़ने का ज़िक्र है. महमूद को एक ताकतवर लेकिन बेरहम सेनापति के तौर पर दिखाया गया है, जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और दूसरे इस्लामी पंथों को निशाना बनाता था.

आज के ज़माने के सोर्स, जैसे उसके दरबारी इतिहासकार अल-उतबी, महमूद के मंदिरों को तोड़ने, बच्चों और जानवरों को लूट के तौर पर ले जाने और जीते हुए इलाकों में मस्जिदें बनाने का रिकॉर्ड रखते हैं. स्कॉलर अल-बिरूनी ने सोमनाथ शिवलिंग को तोड़ने और मूर्ति के कुछ हिस्सों को ग़ज़नी ले जाने के बारे में बताया है.

टेक्स्टबुक में यह भी बताया गया है कि आज का सोमनाथ मंदिर 1950 में फिर से बनाया गया था. और इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने किया. साथ ही पुस्तक यह भी बताती है कि क्यों सोमनाथ मंदिर को बनाने के लिए जनता के डोनेशन का इस्तेमाल किया गया.

ऐतिहासिक संदर्भ बढ़ाना

'टर्निंग टाइड्स: 11वीं और 12वीं सदी' चैप्टर में मुहम्मद गौरी और उसके सेनापति कुतुब-उद-दीन ऐबक के साथ-साथ सेना के कमांडर बख्तियार खिलजी का भी ज़िक्र है. इसमें पूर्वी भारत में खिलजी के अभियानों पर रोशनी डाली गई है, जिसमें नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध केंद्रों को नष्ट करना और उसके बाद भारत में बौद्ध धर्म का पतन शामिल है. ये डिटेल्स पुरानी क्लास 7 की टेक्स्टबुक में शामिल नहीं थीं.

चैप्टर यह बताते हुए खत्म होता है कि दक्षिण भारत का ज़्यादातर हिस्सा और उत्तर भारत के कुछ हिस्से तुर्क हमलावरों के कंट्रोल से बाहर रहे और स्थानीय शासक कभी-कभी उनके खिलाफ एकजुट हो जाते थे.

टेक्स्टबुक में ग़ज़नवी हमलों को एक बड़े ऐतिहासिक ढांचे में रखा गया है, जिसकी शुरुआत 6वीं से 10वीं सदी के साम्राज्यों और राज्यों से होती है, जिसमें कन्नौज, कश्मीर, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के शासक शामिल हैं.

पुस्तक में हूणों और अरबों के विदेशी हमलों के बारे में भी बताया गया है, जिसमें सिंध में मुहम्मद बिन कासिम का अभियान भी शामिल है. इसमें उनके मकसद और दूसरे इलाकों की तुलना में उनकी जीत के सीमित राजनीतिक और धार्मिक असर के बारे में बताया गया है.

पुस्तक को लेकर क्या कहा है NCERT ने ?

NCERT के डायरेक्टर दिनेश सकलानी ने कहा कि कंटेंट खुद ही समझ में आने वाला है, जो स्टूडेंट्स को भारत के ऐतिहासिक विकास की बैलेंस्ड और डिटेल्ड समझ देने के मकसद को दिखाता है. नई क्लास 7 की टेक्स्टबुक्स मौजूदा एकेडमिक सेशन के लिए हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी को दो पूरी किताबों में एक साथ लाती हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के हिसाब से पहले के तीन-टेक्स्टबुक सिस्टम की जगह लेती हैं.

गौरतलब है कि नई क्लास 7 की टेक्स्टबुक्स, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के हिसाब से NCERT के अपडेटेड लर्निंग मटीरियल के रोलआउट का हिस्सा हैं. पूर्व में क्लास 7 के स्टूडेंट्स हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी के लिए तीन अलग-अलग टेक्स्टबुक्स का इस्तेमाल करते थे, नया करिकुलम इन सब्जेक्ट्स को मौजूदा एकेडमिक सेशन के लिए दो पूरी टेक्स्टबुक्स में एक साथ लाता है.