India-Pakistan Conflict: भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने पर तुर्किए का विरोध शुरू हो गया है. भारत में व्यापारियों से लेकर टूर ऑपरेटर्स तक ने तुर्किए का बहिष्कार शुरू कर दिया है. ऐसे में दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (Jawaharlal Nehru University) भी इस बहिष्कार में शामिल हो गई है. JNU ने बुधवार को तुर्किए की इनोनू यूनिवर्सिटी (Inonu University) के साथ होने वाले MoU को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है. जेएनयू ने इसके लिए पाकिस्तान-तुर्किए संबंधों (Pakistan-Turkiye Relations) से राष्ट्रीय सुरक्षा को हो रहे खतरे को जिम्मेदार बताया है. जेएनयू प्रशासन ने इस फैसले की जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर दी है.

क्या लिखा है जेएनयू ने ट्वीट में

जेएनयू प्रशासन ने अपने ट्वीट में लिखा,'जेएनयू और तुर्किए की इनोनू यूनविर्सिटी के बीच हुआ एमओयू राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार के चलते अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है.' इस ट्वीट में आगे लिखा है,'देश के साथ खड़ा है जेएनयू.' इस पोस्ट में राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, विदेश मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय को भी टैग किया गया है. हालांकि जेएनयू प्रशासन ने इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी है.

Due to National Security considerations, the MoU between JNU and Inonu University, Türkiye stands suspended until further notice.

JNU stands with the Nation. #NationFirst @rashtrapatibhvn @VPIndia @narendramodi @PMOIndia @AmitShah @DrSJaishankar @MEAIndia @EduMinOfIndia