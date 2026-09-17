यूपी में कैसे बन सकते हैं पंचायत सहायक? 50% बढ़ गई सैलरी, जानें इस पद पर क्या-क्या काम करना होता है

आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक कैसे बन सकते हैं और इस पद पर क्या काम करना होता है.

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के पंचायत सहायकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य में काम कर रहे पंचायत सहायकों के मानदेय में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. अब उन्हें 6 हजार रुपये की जगह 9 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा. सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 57 हजार से ज्यादा पंचायत सहायकों को फायदा मिलेगा. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक कैसे बन सकते हैं और इस पद पर क्या काम करना होता है.

पंचायत सहायक का पद ग्राम पंचायत स्तर पर काम करने वाला संविदा आधारित पद है. इसे आधिकारिक तौर पर पंचायत सहायक/अकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है.

कौन बन सकता है पंचायत सहायक?

पंचायत सहायक बनने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी इंटरमीडिएट परीक्षा पास होना जरूरी है. इसके साथ ही आवेदक को उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, जिस ग्राम पंचायत के लिए वह आवेदन कर रहा है. इस पद के लिए न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम आयु 40 साल निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के मुताबिक आयु सीमा में छूट का प्रावधान है.

पंचायत सहायक का चयन किस तरह होता है?

पंचायत सहायक के चयन में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में मिले नंबरों के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है. इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ती है और जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति उम्मीदवारों का सिलेक्शन करती है. पंचायत सहायक का चयन केवल सामान्य आवेदन के आधार पर नहीं होता बल्कि इसमें निर्धारित मेरिट और चयन प्रक्रिया का पालन किया जाता है.

पंचायत सहायक का काम क्या होता है?

पंचायत सहायक का अहम काम ग्राम पंचायत के प्रशासनिक और डिजिटल कामों में मदद करना होता है. पंचायत सहायक ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव के साथ मिलकर काम करता है. पंचायत भवन या ग्राम पंचायत सचिवालय में बैठकर वह कंप्यूटर से जुड़े काम करता है और पंचायत के रिकॉर्ड और जरूरी सूचनाओं को डिजिटल रूप से दर्ज करने में मदद करता है. ग्राम पंचायत की योजनाओं, विकास कार्यों और दूसरी जरूरी जानकारियों को संबंधित ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट करने में भी पंचायत सहायक की भूमिका होती है.

पंचायत सहायक को कौन पद से हटा सकता है?

पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक को ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पद से हटा सकते थे लेकिन अब योगी सरकार ने इसे लेकर भी खास प्रावधान कर दिया है. अब पंचायत सहायकों की सेवा से जुड़े मामलों में जिलाधिकारी की भूमिका अहम हो गई है. पंचायत सहायक को सेवा से हटाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी और किसी पंचायत सहायक को हटाने का फैसला यही कमेटी करेगी.