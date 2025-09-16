Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Mother Dairy ने घटाई डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत, UHT दूध, पनीर और आइसक्रीम जैसी चीजें हुईं सस्ती, जानें नए रेट 

बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 

कपूर कैसे बनता है? इसे जलाने के बाद आखिर क्यों नहीं बचती राख, जानें इसके पीछे की साइंस

दीपिका की वजह से रणबीर कपूर ने मां से बना ली थी दूरी!, नीतू कपूर का इंटरव्यू हो रहा वायरल

नीतीश सरकार ने स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत, अब बिना ब्याज के मिलेगा लोन, चुकाने के लिए भी ज्यादा समय

भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी Jwala Gutta ने दान किए 30 लीटर Breast Milk, जानें क्यों उठाया ये कदम

दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनावों में हरियाणी छोरे के लिए सामने आईं खाप पंचायतें, एबीवीपी के लिए एकजुटता अभियान शुरू

'बच्चे दम है तो छक्का मारकर दिखा' 16 साल के सचिन को मिला था चैलेंज, उस ओवर में हुई थी फिर ऐसी दनादन

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Mother Dairy ने घटाई डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत, UHT दूध, पनीर और आइसक्रीम जैसी चीजें हुईं सस्ती, जानें नए रेट 

Mother Dairy ने घटाई डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमत, UHT दूध, पनीर और आइसक्रीम जैसी चीजें हुईं सस्ती, जानें नए रेट

Narendra Modi से आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट बात, ये रहा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस

Narendra Modi से आप भी कर सकते हैं डायरेक्ट बात, ये रहा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस

कपूर कैसे बनता है? इसे जलाने के बाद आखिर क्यों नहीं बचती राख, जानें इसके पीछे की साइंस

कपूर कैसे बनता है? इसे जलाने के बाद आखिर क्यों नहीं बचती राख, जानें इसके पीछे की साइंस

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 

क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत!

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

कपूर कैसे बनता है? इसे जलाने के बाद आखिर क्यों नहीं बचती राख, जानें इसके पीछे की साइंस

How Is Camphor Made: कपूर का उपयोग ज्यादातर पूजा-पाठ में किया जाता है. यह आयुर्वेदिक औषधियों में भी खूब इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी सुगंध वातावरण को शुद्ध कर मन को भी शांत करने का काम करता है, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इसे जलाने के बाद राख क्यों नहीं बचती? आइए हम आपको बताते हैं.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Sep 16, 2025, 01:18 PM IST

कपूर कैसे बनता है? इसे जलाने के बाद आखिर क्यों नहीं बचती राख, जानें इसके पीछे की साइंस
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

How Is Camphor Made: कपूर का इस्तेमाल पूजा-पाठ से लेकर आयुर्वेदिक औषिधियों में भी किया जाता है. कहते हैं दीपक में कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और घरों से नकारात्मकता दूर होती है. कपूर को जलाने के बाद आपने भी देखा होगा कि यह पूरी से जलने के बाद राख नहीं छोड़ता है, जबकि हम अगर कुछ और वस्तु जलाते हैं, तो उससे राख का निर्माण जरूर होता है. ऐसे में, कपूर को लेकर मन में यह सवाल आता है कि आखिर यह बनता कैसे है और क्यों कपूर जलने के बाद राख नहीं बनाता है. तो चलिए हम आपको इसके पीछे की साइंस के बारे में बताते हैं.

कपूर कैसे बनता है? (How Is Camphor Made)

कपूर मुख्य रूप से पेड़ की छाल से बनाया जाता है. इसके लिए सबसे पहले पेड़ के लकड़ी को लिया जाता है. इस पेड़ की छाल को काटकल इसे अच्छी तरह से सुखाया जाता है और इसका पाउडर बनाया जाता है. इसके बाद, इन्हें काटकर अच्छे तरीके से धो लिया जाता है, ताकि यह मुलायम हो जाए. ऐसा करने के बाद, इन छिलकों को अलग करके बची हुई लकड़ियों को मशीन की सहायता से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है. इसके बाद, इन टुकड़ों को एक कंटेनर में डालकर गर्म किया जाता है. इस दौरान एक पाइप लगी होती है, जो धुएं को फेंकता है. इसतरह टुकड़े से सारा लिक्विड बाहर निकल जाता है.इसे पाउडर बनाया जाता है. इसके बाद, पाउडर को मशीन में डालकर उसको आकार दिया जाता है। फिर, इसे पैकेट में भरकर मार्केट में बेच दिया जाता है. 

यह भी पढ़ें- कपूर के ये उपाय छूमंतर कर देंगी जीवन की समस्या और बीमारी, इस्तेमाल करने से मिलेगा फायदा

कपूर जलाने के बाद राख क्यों नहीं बचती है?

कपूर जलाने के बाद राख न बचने के पीछे साइंटिफिक कारण है. यह दरअसल, अपने रासायनिक गुणों और संरचना की वजह से होता है. कपूर एक सब्लिमेटेड पदार्थ है, जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है. इस दौरान यह बीच में द्रव रूप नहीं लेता है। यही वजह है कि जब कपूर को जलाया जाता है, तो इसकी पूरी मात्रा वाष्पित होकर वातावरण में फैल जाती है. इसी वजह से कपूर जलने के बाद कोई अवशेष या राख नहीं बचता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी
क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 
क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत!
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
क्या आपको भी है ट्रंप जैसी बीमारी? इससे दिल तक खून पहुंचने में होती है दिक्कत, जानें इसके लक्षण और इलाज
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
रेल की पटरियों पर दौड़ती विरासत, भारत के वो 4 रेलवे स्टेशन जो बन गए UNESCO विश्व धरोहर
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE