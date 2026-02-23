Success Story: लाखों की सैलेरी वाले आईआईटियन ने नौकरी छोड़ शुरू की किसानी, और अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से पीट रहे पैसा

लाखों की सैलेरी हर महीने अकाउंट में पाने वाले आईआईटियन ने नौकरी छोड़ किसानी शुरू की और अब ऑर्गेनिक फार्मिंग से पैसा ही पैसा पीट रहे हैं. यही नहीं नौकरी की माथापच्ची से बढ़ा हाई बीपी भी नेचुरली कंट्रोल हो चुकी है. साल 2017 में पेशे से इंजीनियर जितेंद्र ने टीसीएस में नौकरी छोड़ दी और खेती शुरू की.

आजकल की नौकरियों में न सिर्फ अच्छी तनख्वाह मिलती है , बल्कि अत्यधिक तनाव और अन्य नुकसान भी होते हैं जो लंबे समय में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं. इसे देखते हुए कई लोगों ने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां छोड़कर ऐसे काम शुरू कर दिए हैं जो मन को शांति देते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं . आज आपको उस आईटीटीएन के बारे में बताएंगे जिसने लाखों की सैलेरी वाला पैकेज छोड़कर ऑर्गेनिक फॉर्मिंग शुरू की और आज इसी से पैसे पीट रहे हैं.

हाई बीपी से परेशान हो छोड़ दी थी नौकरी

दिल्ली निवासी जितेंद्र मान एक तकनीकी विशेषज्ञ थे लेकिन नौकरी के चलते उनको उच्च रक्तचाप और जोड़ों के दर्द की बीमारी हो गई थी. बीमारी और तनाव को देखते हुए उन्होंने सबसे पहले नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया लेकिन साथ ही ये भी तय किया कि वह नौकरी छोड़कर क्या बिजनेस करेंगे.

घर की छत पर बो दिए मोरिंगा के बीज और फिर...

इसके लिए उन्होंने अपने घर की छोटी सी छत पर कुछ मोरिंगा के बीज बोकर शुरुआत की. आईटी की नौकरी छोड़कर जैविक खेती शुरू करना उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक छोटा सा प्रयास था. लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन यही प्रयोग उन्हें एक बड़ा व्यवसायी बना देगा और उन्हें नाम, शोहरत और धन दिलाएगा.

पैतृक गांव में मोरिंगा की खेती कर 30 लाख रुपये महीने कमा रहे हैं

आज जितेंद्र और उनकी पत्नी सरला मान हरियाणा के सोनीपत जिले के महमूदपुर स्थित अपने पैतृक गांव में मोरिंगा की खेती और उससे संबंधित उत्पादों का सफल व्यवसाय चला रहे हैं. इससे दंपति की सालाना आय लगभग 30 लाख रुपये है. वे भारत, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में जैविक उत्पाद बेचते हैं. सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, उन्होंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिन-रात कड़ी मेहनत की और कठिन परिस्थितियों में भी खुद पर भरोसा रखा.

चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली की नौकरी से मिली कई बीमारियां

जितेंद्र, जिन्होंने पहले एक आईटी कंपनी में काम किया, चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में रहे. इन शहरों में थायराइड विकार और उच्च रक्तचाप आम समस्याएं थीं. वे स्वयं जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे. जितेंद्र बताते हैं कि उनका रक्तचाप 160 था और उने जोड़ों में दर्द भी होने लगा था, ये सब उनके लिए एक चेतावनी थी. इसलिए उन्होंने अपना भोजन खुद उगाने के लिए खेती शुरू करने का फैसला किया. शुरुआत में उन्होंने अपने घर की छत पर सब्जियां और मोरिंगा उगाना शुरू किया क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिजों से भरपूर था और इसकी डिमांड भी थी.

2 एकड़ जमीन पर करते हैं मोरिंगा की खेती

उन्होंने अपनी दो एकड़ ज़मीन पर मोरिंगा की खेती की. लगातार दो वर्षों तक उन्हें इससे कोई आय नहीं हुई. दंपति ने अपने खेत में कीटनाशकों का इस्तेमाल किए बिना मिट्टी और फसल की देखभाल की. ​​मिट्टी तैयार करने के लिए उन्होंने जो तरीके अपनाए, वे उनकी पुनर्योजी कृषि (Regenerative Agriculture) तकनीकों के रूप में जाने जाते हैं. ये तकनीकें अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय हो रही हैं.दो साल बाद, उन्होंने पत्तियां तोड़ना शुरू किया. उन्होंने उन्हें सावधानीपूर्वक सुखाया और अपने ब्रांड बना कर मोरिंगा पाउडर बनाना शुरू किया.

बड़ी मार्केटिंग एजेंसियों के बिना चमका लिया बिजनेस

शुरुआत में बिक्री अच्छी रही और ज्यादातर प्रचार-प्रसार से ही हुई. उनके दोस्तों और पड़ोसियों ने उनके काम में सहयोग दिया. समय बीतने के साथ-साथ उनका कारोबार दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों तक फैल गया. वित्तीय वर्ष 2024 तक उनका कारोबार लगभग 30 लाख रुपये तक पहुंच गया था. उनके व्यवसाय की एक और उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने कभी भी बड़ी मार्केटिंग एजेंसियों को काम पर नहीं रखा.

