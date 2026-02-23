दुबई, कतर और बहरीन में इन फील्ड्स में आई नौकरियों की बाढ़, अगर हैं ये स्किल तो करें अप्लाई

सऊदी अरब, दुबई और कतर में नौकरी पाना संभव है. लेकिन अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी तभी मिल सकती है जब आपके पास सही कौशल और प्रमाण पत्र हों. तो किन क्षेत्रों में अधिक मांग है और कौन से कौशल सीखना आवश्यक हैं? चलिए जानें.

हर साल लाखों भारतीय बेहतर वेतन और बेहतर जीवन की उम्मीद में सऊदी अरब, दुबई, कतर और बहरीन जैसे खाड़ी देशों में नौकरी की तलाश में पलायन करते हैं. पहले इन देशों में ज्यादातर नौकरियां तेल उद्योग में ही थीं. लेकिन अब स्थिति बदल गई है.

इन देशों की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से डिजिटल और सेवा क्षेत्रों की ओर बढ़ रही हैं. खासकर सऊदी विजन 2030 जैसी परियोजनाओं के कारण नए रोजगार सृजित हुए हैं. इसलिए, सिर्फ नौकरी पाना ही काफी नहीं है. केवल वही लोग उच्च वेतन अर्जित करने का अवसर पा रहे हैं जिन्होंने सही कौशल हासिल किए हैं.



निर्माण और तकनीकी क्षेत्रों में भारी मांग है

खाड़ी देशों में बड़ी-बड़ी इमारतें, मेट्रो और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं. उदाहरण के लिए, महत्वाकांक्षी परियोजना NEOM ने हजारों रोजगार सृजित किए हैं.



इन क्षेत्रों में सबसे अधिक मिलती हैं नौकरियां

औद्योगिक इलेक्ट्रीशियन एचवीएसी/एसी तकनीशियन एमआईजी/टीआईजी/एआरसी वेल्डर वाणिज्यिक प्लंबर

खाड़ी देशों में इस प्रकार के तकनीकी कौशल की हमेशा मांग रहती है, और अनुभव से उच्च वेतन प्राप्त होता है.

आईटी और कंप्यूटर क्षेत्र में सुनहरा अवसर

हाल ही में, खाड़ी देशों ने तेजी से डिजिटल प्रणालियों को अपनाया है. बैंक, सरकारें और निजी कंपनियां क्लाउड और साइबर सुरक्षा की ओर अग्रसर हैं.

सबसे अधिक मांग वाले आईटी स्किल नेटवर्किंग (सीसीएनए), साइबर सुरक्षा, वेब डेवलपमेंट और सीसीटीवी और सुरक्षा प्रणाली तकनीशियन की है. यदि आपके पास कंप्यूटर क्षेत्र में सही प्रमाण पत्र है, तो आपके पास खाड़ी देशों में लाखों में वेतन कमाने का अवसर है.

चिकित्सा क्षेत्र हमेशा सुरक्षित है

खाड़ी देशों में भारतीय डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ का हमेशा सम्मान किया जाता है. अस्पताल और क्लीनिक लगातार कर्मचारियों की भर्ती करते रहते हैं. सबसे अधिक मांग वाले ये हैं पद-

नर्स (जीएनएम/बीएससी नर्सिंग) प्रयोगशाला तकनीशियन फार्मेसिस्ट दंत सहायक

इस क्षेत्र में काम स्थिर है और दीर्घकालिक अवसर प्रदान करता है.

हॉस्पिटैलिटी और लग्जरी रिटेल के क्षेत्र में एक नया अवसर

खाड़ी देश अब पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं. वहां होटल, मॉल और रिसॉर्ट्स की संख्या बढ़ रही है. इससे भारतीय युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं. सबसे अधिक मांग वाली नौकरियां इन स्किल्स के लिए हैं-

फ्रंट डेस्क/अतिथि संबंध शेफ और रसोई कर्मचारी लक्जरी शोरूम के बिक्री कर्मचारी

अच्छी सैलरी पाने के लिए ये कुछ टिप्स हैं!

प्रमाणन आवश्यक: केवल अनुभव ही पर्याप्त नहीं है. NEBOSH, CCNA या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का प्रमाणन होने से वेतन में वृद्धि होगी.

भाषा कौशल: यदि आप अच्छी अंग्रेजी और थोड़ी अरबी जानते हैं तो नौकरी पाना आसान हो जाता है.

ड्राइविंग लाइसेंस: खाड़ी देशों में ड्राइविंग लाइसेंस होने से अधिक अवसर मिलते हैं.



सऊदी अरब, दुबई और कतर में नौकरी पाना संभव है. लेकिन सही कौशल और प्रमाणपत्र होने पर ही आपको अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी. निर्माण, आईटी, चिकित्सा और आतिथ्य क्षेत्र 2026 में खाड़ी देशों में रोजगार के मुख्य अवसर हैं. अभी सही कौशल सीखना आपके खाड़ी देशों में नौकरी पाने के सपने को साकार कर सकता है.

