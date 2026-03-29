बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी: 98.4% के साथ पुष्पांजलि और सबरीन बनीं टॉपर, मोबाइल से ऐसे तुरंत देखें अपना रिजल्ट

बिहार के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया. मैट्रिक परीक्षा 2026 का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें इस बार लड़कियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टॉप स्थान हासिल किया है.

बिहार बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 जारी. फोटो एआई

बिहार बोर्ड की तरफ से दसवीं का रिजल्ट results.biharboardonline.com पर जारी कर दिए गए हैं. छात्र interbiharboard.com और bsebexam.com पर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

81.79% छात्र हुए पास, लाखों को मिली राहत

Bihar School Examination Board ने 10वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. इस साल परीक्षा में करीब 15 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे. घोषित परिणाम के अनुसार कुल 81.79% परीक्षार्थी सफल हुए हैं, जो पिछले साल के 82.11% से थोड़ा कम है, लेकिन कुल प्रदर्शन संतुलित माना जा रहा है.

टॉपर्स में चमकी बेटियों की मेहनत

इस बार सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली के छौड़ाही स्थित स्कूल की सबरीन परवीन ने संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है. दोनों ने 500 में से 492 अंक (98.4%) हासिल कर राज्य में टॉप किया है. टॉप-10 सूची में कुल 139 छात्र शामिल हैं, जिनमें 57 छात्राएं भी हैं. यह आंकड़ा लड़कियों की मजबूत भागीदारी को दर्शाता है.

परीक्षा और भागीदारी के आंकड़े

इस वर्ष 17 फरवरी से 25 फरवरी 2026 के बीच आयोजित परीक्षा में कुल 15,12,687 छात्र शामिल हुए थे. इनमें लगभग 7.84 लाख छात्राएं और 7.26 लाख छात्र शामिल थे.

पिछले साल की तुलना में इस बार परीक्षार्थियों की संख्या थोड़ी कम रही, लेकिन प्रतिस्पर्धा का स्तर बरकरार रहा.

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

छात्र अपना रिजल्ट इन वेबसाइट्स पर देख सकते हैं:

results.biharboardonline.com

interbiharboard.com

bsebexam.com

स्टेप्स:

वेबसाइट पर जाएं “BSEB Matric Result 2026” लिंक पर क्लिक करें रोल कोड और रोल नंबर दर्ज करें सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा भविष्य के लिए डाउनलोड/प्रिंट जरूर लें

क्यों अहम है यह रिजल्ट?

बिहार बोर्ड का मैट्रिक रिजल्ट राज्य के लाखों छात्रों के करियर की दिशा तय करता है.

यही परिणाम आगे इंटरमीडिएट स्ट्रीम (साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स) चुनने का आधार बनता है, जिससे भविष्य की पढ़ाई और करियर पर असर पड़ता है.

बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2026 एक बार फिर छात्रों की मेहनत और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है.खास बात यह रही कि इस साल टॉपर्स में बेटियों ने बाजी मारी, जो शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संकेत है.

