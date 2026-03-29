Bihar Board 10वीं की टॉपर पुष्पांजलि और सबरीन को मिलेंगे 2-2 लाख, बाकी टॉप 10 में शामिल छात्रों को क्या मिलेगा?

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) द्वारा आज दसवीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार बोर्ड की ओर से नतीजों के साथ-साथ टॉपर्स लिस्ट भी जारी की है. जिन छात्रों ने राज्य में टॉप पोजीशन हासिल की है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा...

Bihar Board 10th Result 2026: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) द्वारा आज यानी 29 मार्च 2026 को दसवीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. बीएसईबी मैट्रिक परिणाम (BSEB Matric Result 2026) आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.org और matricbiharboard.com पर चेक किया जा सकता है. बता दें कि इस बार की परीक्षा में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बिहार बोर्ड की ओर से नतीजों के साथ-साथ टॉपर्स लिस्ट भी जारी की है. इनमें से जिन छात्रों ने राज्य में टॉप पोजीशन हासिल की है, उन्हें राज्य सरकार की ओर से सम्मानित भी किया जाएगा. साथ ही इंटर परीक्षा की तरह ही मैट्रिक परीक्षा के टॉपर्स को भी अच्छी प्रोत्साहन राशि मिलेगी.

Bihar Board Class 10th Topper

बता दें कि 10वीं में कुल उत्तीर्ण 81.79% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए है, परिणाम के साथ-साथ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने टॉपर्स के नाम की भी घोषणा कर दी है. टॉपर में दो छात्राएं शामिल हैं, इसमें से पहले स्थान पर सिमुलतला विद्यालय, जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और उच्च माध्यमिक विद्यालय, वैशाली की सबरीन परवीन ने संयुक्त रूप से 492 यानी 98.40% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है. इसके अलावा टॉप-5 में 13 विद्यार्थियों का नाम शामिल है. रैंक 6 से 10 तक कुल 26 विद्यार्थी हैं. इस प्रकार टॉप-10 की सूची 149 विद्यार्थियों के नाम शामिल हैं.

आज मैट्रिक का रिजल्ट प्रकाशित करते हुए। इण्टर और मैट्रिक का रिजल्ट मार्च माह में प्रकाशित करने वाला बिहार पहला राज्य बना ।

सभी सफल छात्र छात्राओं को अनेक बधाईयां ।

प्रथम स्थान संयुक्त रूप से सिमुलतला विद्यालय जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और उच्च माध्यमिक विद्यालय वैशाली की सबरीन… pic.twitter.com/IjFVbmeuVi — Sunil Kumar (@sunilkbv) March 29, 2026

टॉपर पुष्पांजलि और सबरीन को मिलेंगे 2-2 लाख

इस बार मैट्रिक परीक्षा में सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई की पुष्पांजलि कुमारी और उच्च माध्यमिक विद्यालय, वैशाली की सबरीन परवीन ने बराबर अंक लाकर पहला स्थान हासिल किया है. बता दें कि दोनों ने 492 यानी 98.40% अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है. इन दोनों को दो-दो लाख रुपए का इनाम राशि मिलेगी. इसके अलावा सभी टॉपर्स को एक लैपटॉप, प्रमाण पत्र और मेडल भी प्रदान किया जाएगा.

दूसरे और तीसरे स्थान वालों को मिलेगा इतना इनाम

बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 में प्रथम 10 रैंक तक स्थान प्राप्त किए हुए सभी 149 परीक्षार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा, इसके अलावा उन्होंने बताया कि समिति द्वारा गत् वर्ष 2025 से पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी गई है. इसमें दूसरे स्थान पर बेगूसराय की नाहिद सुलताना (97.8) अंक को डेढ़ लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. तीसरे स्थान पर अनुपा कुमारी और ओम कुमार( 97.8 अंक) को एक- एक लाख रुपए दिए जाएंगे. वहीं चौथे से लेकर दसवें स्थान पर रहे सभी बच्चों को लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति के अलावा 20-20 हजार रुपए दिए जाएंगे.

मेधा छात्रवृत्ति के तहत प्रतिमाह मिलेगी छात्रवृत्ति

आनंद किशोर ने बताया कि देशरत्न डॉ राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति की राशि में भी वर्ष 2025 से बढ़ोतरी की जा रही है, इस बार टॉप 10 में रहे सभी 139 मैट्रिक परीक्षार्थी प्रतिमाह ₹1200 की जगह ₹2000 की छात्रवृत्ति दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित रूप से नामांकित होकर 11वीं और 11वीं की पढ़ाई करने पर इन परीक्षार्थियों को 24 महीने तक ₹2000 प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी. इसके अलावा अगर यह तकनीकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नियमित अध्ययन करते हैं तो कोर्स की समाप्ति तक प्रतिमा ₹2000 की छात्रवृत्ति मिलेगी.



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से