Bihar Anganwadi Supervisor Vacancy 2025: बिहार में निकली आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती, योग्य उम्मीदवार ऐसे करें आवेदन

Bihar Anganwadi Supervisor Vacancy 2025: बिहार के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की वैकेंसी को लेकर ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. बिहार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी 2025 में आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है, आदि के बारे में आइए हम आपको बताते हैं.

Bihar Anganwadi Supervisor Vacancy 2025: बिहार में नौकरी प्राप्त करने का बहुत ही शानदार मौका है. दरअसल, राज्य के विभिन्न जिलों में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की वैकेंसी को लेकर ऑफिशल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. अभी जिस जिस जिले में यह वैकेंसी निकाली गई है उसकी जानकारी हम इस आर्टिकल में आपको विस्तार से बताएंगे. धीरे-धीरे यह और बी अन्य जिले के लिए जारी किया जाएगा. हर जिले के लिए फॉर्म भरने की तिथि अलग-अलग तय की गई है. बिहार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी 2025 में आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन के लिए आयु सीमा क्या रखी गई है, आदि के बारे में आइए हम आपको बताते हैं.

जरूरी दस्तावेज (Important Documents)

दसवीं का मार्कशीट

जाति प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

एक चालू मोबाइल नंबर

पासपोर्ट साइज फोटो

ईमेल आईडी

नोट– बिहार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी 2025 में आवेदन करने के लिए विभिन्न जिले के लिए अलग-अलग दस्तावेज मांगे जा सकते हैं, इसलिए आप अपने जिले के निर्धारित नोटिफिकेशन एक बार पढ़ने के बाद ही आवेदन करें.

बिहार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी 2025 के लिए ऐसे करें आवेदन (How to Apply in Bihar Lady Supervisor Bharti 2025)

अगर आप भी बिहार आंगनवाड़ी सुपरवाइजर वैकेंसी 2025 में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

स्टेप 01– बिहार आंगनवाड़ी लेडी सुपरवाइजर के पद पर आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट https://bihar.s3waas.gov.in/ पर जाना है.

स्टेप 02– यहां पर आपको Apply Online का विकल्प देखेगा, जिस पर क्लिक करना है।

स्टेप 03– क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, जिसे अच्छी तरह से भर कर रजिस्टर कर देना है.

स्टेप 04– रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लॉग इन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा.

स्टेप 05– इसकी मदद से आप पोर्टल पेज पर लॉग इन करेंगे और सभी जरूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं.

स्टेप 06– आखिर में, आपको सबमिट करने के बाद एक रशीद प्राप्त होगी, जिसे सुरक्षित रख लेना है.



