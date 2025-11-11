FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

Delhi Blast: तो क्या पढ़ाई लिखाई नहीं, आतंकवाद का 'जामताड़ा' है Al Falah University?

Delhi Blast: कश्मीरी मेडिकल प्रोफ़ेसर की गिरफ़्तारी के बाद हरियाणा की अल फलाह यूनिवर्सिटी सुर्खियों में है. जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या विश्वविद्यालय की लैब का इस्तेमाल विस्फोटक बनाने के लिए किया गया था?

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 11, 2025, 02:23 PM IST

Delhi Blast: हाल ही में एक कश्मीरी मेडिकल प्रोफ़ेसर की गिरफ़्तारी ने न केवल हाल के वर्षों में आतंकवाद-रोधी अभियानों में सबसे बड़ी बरामदगी को उजागर किया है, बल्कि फ़रीदाबाद के धौज स्थित Al Falah University को भी चर्चा में ला दिया है. जांच में शामिल अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल विस्फोटक सामग्री तैयार करने या उसके भंडारण के लिए किया गया था.

ध्यान रहे कि विस्फोटक सामग्री की भारी बरामदगी का संबंध विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी से है. बता दें कि जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने लगभग 2,900 किलोग्राम विस्फोटक बनाने की सामग्री ज़ब्त की है, जिसमें असॉल्ट राइफलें, पिस्तौलें और बम बनाने के उपकरण शामिल हैं.

अल-फलाह विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले पुलवामा के डॉक्टर डॉ. मुज़म्मिल शकील (35) की गिरफ़्तारी के बाद यह तलाशी शुरू की गई.

शनिवार को शकील द्वारा कथित तौर पर किराए पर लिए गए एक कमरे पर छापेमारी के दौरान, अधिकारियों को विस्फोटकों से भरे 12 सूटकेस और एक बाल्टी, 20 टाइमर, बैटरियां , रिमोट कंट्रोल, 5 किलो भारी धातु और एक वॉकी-टॉकी सेट मिला.

मामले की जांच कर रही पुलिस को शक है कि विश्वविद्यालय की प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल आरडीएक्स जैसे उन्नत विस्फोटकों के संश्लेषण के लिए किया गया होगा.

क्या है अल-फलाह यूनिवर्सिटी कब हुई थी इसकी स्थापना?

अल-फलाह विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई थी और इसे 2015 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता प्राप्त हुई. यह निजी विश्वविद्यालय अल-फ़लाह चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित होता है और फरीदाबाद (हरियाणा) के धौज में 70 एकड़ के परिसर में फैला हुआ है.

यूनिवर्सिटी NAAC से 'A' ग्रेड मान्यता प्राप्त है और यह कई शैक्षणिक और व्यावसायिक कार्यक्रम प्रदान करता है.

कौन-कौन से कोर्स कराती है यूनिवर्सिटी, मिलती क्या हैं सुविधाएं

विश्वविद्यालय विभिन्न विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है, जैसे:

इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी 

मैनेजमेंट और कॉमर्स 

एजुकेशन और ह्यूमैनिटीज 

कंप्यूटर साइंस और लॉ

मेडिकल और एलाइड मेडिकल साइंसेज

परिसर में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास, कर्मचारियों और डॉक्टरों के लिए एक आवासीय परिसर और 650 बिस्तरों वाला अल-फलाह अस्पताल है, जो चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत संचालित होता है.

अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान

विश्वविद्यालय के अलावा, अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट कई अन्य शैक्षणिक संस्थानों का संचालन करता है, जिनमें शामिल हैं:

अल-फलाह स्कूल ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी

ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी

अल-फलाह स्कूल ऑफ़ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग

अल-फलाह स्कूल ऑफ़ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट

अल-फलाह स्कूल ऑफ़ पैरामेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज

अल-फलाह स्कूल ऑफ़ फ़िज़िकल एंड मॉलिक्यूलर साइंसेज

लाल किले के पास विस्फोट, विस्फोटक बरामद होने के बाद हाई अलर्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, सोमवार शाम दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार विस्फोट में नौ से ज़्यादा लोग मारे गए और 20 घायल हो गए. यह विस्फोट शाम 6:52 बजे एक हुंडई i20 में हुआ, जिससे इलाका मलबे और क्षतिग्रस्त वाहनों से भर गया.

गौरतलब है कि दिल्ली में हाई अलर्ट लागू कर दिया है, तथा संभावित आतंकी संबंधों का संकेत देने वाले फोरेंसिक साक्ष्यों के बाद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धाराएं लगा दी गई हैं.

