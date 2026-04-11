FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
1.8 लाख तक महीने की सैलरी! 8th Pay Commission में कंसल्टेंट बनने का मौका, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई 

1.8 लाख तक महीने की सैलरी! 8th Pay Commission में कंसल्टेंट बनने का मौका, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई

सावदा-घेवरा में 717 परिवारों को मिलेंगे पक्के फ्लैट, CM रेखा गुप्ता ने झुग्गी पुनर्वास और विकास कार्यों को दी हरी झंडी

सावदा-घेवरा में 717 परिवारों को मिलेंगे पक्के फ्लैट, CM रेखा गुप्ता ने झुग्गी पुनर्वास और विकास कार्यों को दी हरी झंडी

MI vs RCB Pitch Report: बल्लेबाजों को बजेगा डंका या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है मुंबई की पिच

MI vs RCB Pitch Report: बल्लेबाजों को बजेगा डंका या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है मुंबई की पिच

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'मिनाब 168' की सीटों पर खून से सने बैग-जूते, मासूम बच्चों की तस्वीरें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा IRAN

'मिनाब 168' की सीटों पर खून से सने बैग-जूते, मासूम बच्चों की तस्वीरें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा IRAN

Strait of Hormuz में माइन बिछाकर फंसा IRAN, नहीं हो पा रही है समुद्री बमों की लोकेशन ट्रैक

Strait of Hormuz में माइन बिछाकर फंसा IRAN, नहीं हो पा रही है समुद्री बमों की लोकेशन ट्रैक

युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस का खतरा! न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कम उम्र के लोगों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी   

युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस का खतरा! न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कम उम्र के लोगों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

1.8 लाख तक महीने की सैलरी! 8th Pay Commission में कंसल्टेंट बनने का मौका, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई 

8th Pay Commission Consultant Job: 8वें वेतन आयोग ने अपनी टीम तैयार करने की दिशा में एक नोटिफिकेशन जारी कर कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसमें सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती की जाएगी. आइए जानें इसके बारे में.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Apr 11, 2026, 06:32 PM IST

1.8 लाख तक महीने की सैलरी! 8th Pay Commission में कंसल्टेंट बनने का मौका, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई 

8th Pay Commission Consultant Job (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

8th Pay Commission यानी 8वें वेतन आयोग ने अपनी टीम तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, बता दें कि 10 अप्रैल को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आयोग में कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. यह भर्तियां पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं.  नोटिफिकेशन के अनुसार, कंसल्टेंट को तय अवधि के लिए रखा जाएगा, जो फुल-टाइम या पार्ट-टाइम आधार पर काम कर सकते हैं और समय-सीमा वाले जरूरी कार्यों में सहयोग देंगे. 8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े वेतन ढांचे पर सिफारिशें देने के लिए किया गया है. 

वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं आवेदन

आयोग  द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, योग्य उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. आयोग ने बताया कि इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य आयोग के जटिल कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना और कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार के लिए सटीक सुझाव तैयार करना है.

1,80,000 रुपये तक का मानदेय 

आयोग  द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में आवेदन मांगे गए हैं. इसमें पहली श्रेणी है सीनियर कंसल्टेंट की, जिन्हें फुल टाइम काम करने पर हर महीने 1,80,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा, दूसरी श्रेणी है कंसल्टेंट की, जिनके लिए 1,20,000 रुपये तक का वेतन निर्धारित किया गया है और तीसरी श्रेणी यंग प्रोफेशनल्स की है, जिन्हें 90,000 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलेगी. 

8th Pay Commission.jpg

इसके अलावा आयोग ने उन लोगों के लिए भी विकल्प खुला रखा है जो महीने में केवल कुछ दिन काम करना चाहते हैं. बता दें कि पार्ट टाइम काम करने वालों की बात करें तो उनके लिए 12 दिन और 6 दिन के हिसाब से अलग-अलग वेतन तय किया गया है. बताते चलें कि वेतन के अलावा किसी भी तरह का महंगाई भत्ता, आवास या मेडिकल सुविधा नहीं दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: दुनिया के इन देशों में है सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, जानें पहले नंबर पर ...

घर बैठे ऐसे करें अप्लाई 

आयोग के अनुसार, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी तरह का फिजिकल फॉर्म या डाक से भेजा गया आवेदन मान्य नहीं होगा. आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) पर जाकर वहां दिए गए निर्धारित लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन में दी गई उम्र सीमा, अनुभव की शर्तों को ध्यान से पढ़ लें, हर पद के लिए पात्रता अलग-अलग है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'मिनाब 168' की सीटों पर खून से सने बैग-जूते, मासूम बच्चों की तस्वीरें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा IRAN
'मिनाब 168' की सीटों पर खून से सने बैग-जूते, मासूम बच्चों की तस्वीरें लेकर इस्लामाबाद पहुंचा IRAN
Strait of Hormuz में माइन बिछाकर फंसा IRAN, नहीं हो पा रही है समुद्री बमों की लोकेशन ट्रैक
Strait of Hormuz में माइन बिछाकर फंसा IRAN, नहीं हो पा रही है समुद्री बमों की लोकेशन ट्रैक
युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस का खतरा! न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कम उम्र के लोगों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी   
युवाओं में यंग-ऑनसेट पार्किंसंस का खतरा! न्यूरोलॉजिस्ट से जानें कम उम्र के लोगों में क्यों बढ़ रही है ये बीमारी
थिएटर्स में फ्लॉप हुई थी 747Cr में बनी क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म, आज प्राइम वीडियो पर कर रही ट्रेंड; IMDb ने दी 6.9 रेटिंग
थिएटर्स में फ्लॉप हुई थी 747Cr में बनी क्रिस हेम्सवर्थ की फिल्म, आज प्राइम वीडियो पर कर रही ट्रेंड; IMDb ने दी 6.9 रेटिंग
विदेशों में घर क्यों खरीदते हैं भारतीय अरबपति? जानिए कहां और किस उद्योगपति का है सबसे महंगा बंगला
विदेशों में घर क्यों खरीदते हैं भारतीय अरबपति? जानिए कहां और किस उद्योगपति का है सबसे महंगा बंगला
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल
इन 4 तारीखों पर जन्मे लोगों को किस्मत का रुख अपनी तरफ मोड़ने का आता है हुनर, जुगाड़ से बदल देते हैं पूरा खेल
Numerology: इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना
इन 5 तारीखों में जन्मे लोगों पर होता पिछले जन्म के कर्मों का कर्ज, इस जिंदगी में करना पड़ता है बड़ी चुनौतियां का सामना
Numerology: एक ही जन्मतिथि पर जन्मे जुड़वां बच्चों की किस्मत क्यों होती है अलग? न्यूमेरोलॉजी का ये अंक गणित समझिए
एक ही जन्मतिथि पर जन्मे जुड़वां बच्चों की किस्मत क्यों होती है अलग? न्यूमेरोलॉजी का ये अंक गणित समझिए
Masik Kalashtami 2026: आज कालाष्टमी पर व्रत के साथ करें काल भैरव अष्टक का पाठ, जीवन में आएंगे बड़े पॉजिटिव बदलाव
आज कालाष्टमी पर व्रत के साथ करें काल भैरव अष्टक का पाठ, जीवन में आएंगे बड़े पॉजिटिव बदलाव
Horoscope 10 April 2026: कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और मकर वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement