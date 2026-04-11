1.8 लाख तक महीने की सैलरी! 8th Pay Commission में कंसल्टेंट बनने का मौका, घर बैठे ऐसे करें अप्लाई 

8th Pay Commission Consultant Job: 8वें वेतन आयोग ने अपनी टीम तैयार करने की दिशा में एक नोटिफिकेशन जारी कर कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसमें सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल के पदों पर भर्ती की जाएगी. आइए जानें इसके बारे में.

8th Pay Commission यानी 8वें वेतन आयोग ने अपनी टीम तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, बता दें कि 10 अप्रैल को भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आयोग में कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. यह भर्तियां पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं. नोटिफिकेशन के अनुसार, कंसल्टेंट को तय अवधि के लिए रखा जाएगा, जो फुल-टाइम या पार्ट-टाइम आधार पर काम कर सकते हैं और समय-सीमा वाले जरूरी कार्यों में सहयोग देंगे. 8वें वेतन आयोग का गठन सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े वेतन ढांचे पर सिफारिशें देने के लिए किया गया है.

वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं आवेदन

आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, योग्य उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. आयोग ने बताया कि इन नियुक्तियों का मुख्य उद्देश्य आयोग के जटिल कार्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करना और कर्मचारियों के वेतन ढांचे में सुधार के लिए सटीक सुझाव तैयार करना है.

🚨 8th CPC has invited applications for consultants in 8th CPC on contract basis. Salary up to ₹1.8 lakh with full-time & part-time options. No TA/DA or extra allowances. Initial tenure is 1 year. Apply online through official link. 🔗https://t.co/54YXKXlDAs #8thpaycommission pic.twitter.com/SMswv0RLYF — 8th pay commission (@8thpaycommision) April 10, 2026

1,80,000 रुपये तक का मानदेय

आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में आवेदन मांगे गए हैं. इसमें पहली श्रेणी है सीनियर कंसल्टेंट की, जिन्हें फुल टाइम काम करने पर हर महीने 1,80,000 रुपये तक का मानदेय दिया जाएगा, दूसरी श्रेणी है कंसल्टेंट की, जिनके लिए 1,20,000 रुपये तक का वेतन निर्धारित किया गया है और तीसरी श्रेणी यंग प्रोफेशनल्स की है, जिन्हें 90,000 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलेगी.

इसके अलावा आयोग ने उन लोगों के लिए भी विकल्प खुला रखा है जो महीने में केवल कुछ दिन काम करना चाहते हैं. बता दें कि पार्ट टाइम काम करने वालों की बात करें तो उनके लिए 12 दिन और 6 दिन के हिसाब से अलग-अलग वेतन तय किया गया है. बताते चलें कि वेतन के अलावा किसी भी तरह का महंगाई भत्ता, आवास या मेडिकल सुविधा नहीं दी जाएगी.

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घर बैठे ऐसे करें अप्लाई

आयोग के अनुसार, आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी तरह का फिजिकल फॉर्म या डाक से भेजा गया आवेदन मान्य नहीं होगा. आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट (8cpc.gov.in) पर जाकर वहां दिए गए निर्धारित लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन में दी गई उम्र सीमा, अनुभव की शर्तों को ध्यान से पढ़ लें, हर पद के लिए पात्रता अलग-अलग है.

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