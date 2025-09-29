WhatsApp की जगह लेने को तैयार हुआ ZOHO, जानें इसके मालिक श्रीधर वेम्बू के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां

8 . वैकल्पिक उद्यमिता का एक सशक्त उदाहरण उनका सफर

ग्लोबल लेवल पर सफल होने के बावजूद जोहो प्राइवेट बनी हुई है और स्वतंत्र रूप से काम कर रही है. टेक्निकल स्टार्टअप्स की दुनिया में यह बेहद दुर्लभ है. श्रीधर वेम्बू का सफर वैकल्पिक उद्यमिता का एक सशक्त उदाहरण है. बाहरी फंड को न लेकर और ग्रामीण विकास पर ध्यान देकर उन्होंने दिखाया कि कैसे सही दृष्टिकोण, मूल्यों और धैर्य के साथ ग्लोबल लेवल की कंपनी बनाई जा सकती है.

