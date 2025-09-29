Bank Holiday October 2025: अक्टूबर महीने में 1 या 2 नहीं बल्कि 21 दिन बंद रहेंगे बैंक, जानें छुट्टी का पूरा कैलेंडर
शिरीष चंद्र मुर्मू बने RBI के डिप्टी गवर्नर, जानें इस पद पर मिलेगी कितनी सैलरी और कौन-कौन सी सुविधाएं
'5,00,00,000 रुपये की करो तैयारी या मरने को हो जाओ रेडी', पूर्व DUSU प्रेसिडेंट रौनक खत्री को रोहित गोदारा की धमकी
Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में तीन भारतीय खिलाड़ियों का नाम
महाराष्ट्र में 'I Love Muhammad' विवाद पर प्रदर्शन हुआ हिंसक, सड़क जाम करने पर पुलिस ने भांजी लाठी
अभिषेक शर्मा ने जीती SUV कार, Asia cup 2025 में इन खिलाड़ियों को मिला ये अवॉर्ड; देखें पूरी लिस्ट
WhatsApp की जगह लेने को तैयार हुआ ZOHO, जानें इसके मालिक श्रीधर वेम्बू के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां
Dussehra Bank Holiday 2025: क्या दुर्गा पूजा और दशहरा पर बंद रहेंगे बैंक, जानें राज्य के अनुसार बैंक छुट्टियों की पूरी लिस्ट
Bihar Election 2025: प्रशांत किशोर ने अपनी कमाई को लेकर तोड़ी चुप्पी, जनता के सामने रखा 241 करोड़ रुपये का पूरा लेखा-जोखा
झारखंड का वो टीचर जो पैरों से सॉल्व करता है मैथ्स के सवाल, विकलांगता को यूं बनाई अपनी ताकत!
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 29, 2025, 03:38 PM IST
1.ज़ोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू
ज़ोहो कॉरपोरेशन के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने दुनिया की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक बनाने का अनोखा रास्ता अपनाया. उन्होंने अमेरिका की मोटी सैलरी पैकेज वाली जॉब छोड़ दी और अपने सपने के साथ अपने गांव लौट आए. बिना किसी बाहरी फंडिंग के गांव से एक ग्लोबल टेक्निकल कंपनी बनाने तक का उनका सफर काफी खूबसूरत है.
2.आईआईटी मद्रास से की है इंजीनीयरिंग
श्रीधर वेम्बू का जन्म 1968 में तमिलनाडु के तंजावुर में हुआ था. उन्होंने 1989 में आईआईटी मद्रास से इंजीनियरिंग पूरी की. ग्रेजुएशन के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए. वहां उन्होंने न्यू जर्सी के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पोस्टग्रेजुएशन किया.
3.इस कंपनी के साथ श्रीधर वेम्बू ने शुरू किया करियर
श्रीधर वेम्बू ने क्वालकॉम के साथ अपने करियर की शुरुआत की. साल 1996 में वेम्बू ने अपने भाइयों के साथ एडवेंटनेट नाम से एक कंपनी शुरू की. यह एक सॉफ्टवेयर फर्म थी. साल 2009 में इस कंपनी का नाम जोहो कॉरपोरेशन रखा गया.
4.भारत लौटकर गांव में बनाया ऑफिस
साल 2019 में श्रीधर वेम्बू स्थायी रूप से भारत लौट आए. यहां किसी बड़े मेट्रो शहर की जगह ग्रामीण इलाके की ओर रुख किया. उन्होंने तमिलनाडु के तेनकासी जिले में अपना ऑफिस बनाया. गांव को चुनने के पीछे वजह यह थी कि वे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को गांवों तक पहुंचाना चाहते थे.
5.गांवों में शिक्षा के लिए शुरू किया एक और स्टार्टअप
वर्ष 2020 में श्रीधर वेम्बू ने ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में एक और स्टार्टअप शुरू किया. वह अपने स्कूल के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना चाहते थे. साल 2005 में उन्होंने ज़ोहो स्कूल नाम से एक एड-टेक कंपनी खोली थी जो लोगों को कौशल और कौशल प्रदान करती है. ज़ोहो में काम करने वाले अधिकांश लोग इसी स्कूल के छात्र हैं.
6.लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है जोहो स्कूल
ज़ोहो स्कूल ने बिना किसी तकनीकी शिक्षा वाले लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए ट्रेनिंग दी है. ज़ोहो स्कूल की शुरुआत सिर्फ़ दो शिक्षकों और छह बच्चों के साथ हुई थी. आज इसमें 800 से ज़्यादा छात्र हैं.
7.कौन सी सर्विस देता है जोहो कॉरपोरेशन
इसके अलावा जोहो को 180 से ज्यादा देशों में 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स इस्तेमाल करते हैं. यह 50 से ज़्यादा क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रदान करता है. इसके उपकरण ईमेल और अकाउंटिंग से लेकर CRM और HR मैनेजमेंट तक हर चीज़ को कवर करते हैं.
8.वैकल्पिक उद्यमिता का एक सशक्त उदाहरण उनका सफर
ग्लोबल लेवल पर सफल होने के बावजूद जोहो प्राइवेट बनी हुई है और स्वतंत्र रूप से काम कर रही है. टेक्निकल स्टार्टअप्स की दुनिया में यह बेहद दुर्लभ है. श्रीधर वेम्बू का सफर वैकल्पिक उद्यमिता का एक सशक्त उदाहरण है. बाहरी फंड को न लेकर और ग्रामीण विकास पर ध्यान देकर उन्होंने दिखाया कि कैसे सही दृष्टिकोण, मूल्यों और धैर्य के साथ ग्लोबल लेवल की कंपनी बनाई जा सकती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.