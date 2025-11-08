FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ी, बिहार चुनाव के दौरान मिली Y प्लस सिक्योरिटी, अब उनके साथ हमेशा रहेंगे इतने जवान

तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ी, बिहार चुनाव के दौरान मिली Y प्लस सिक्योरिटी, अब उनके साथ हमेशा रहेंगे इतने जवान

ISRO को मिली बड़ी सफलता! चंद्रयान-2 ने भेजा महत्वपूर्ण डेटा, भविष्य की योजनाओं को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद

ISRO को मिली बड़ी सफलता! चंद्रयान-2 ने भेजा महत्वपूर्ण डेटा, भविष्य की योजनाओं को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद

IND vs SA Series 2025: कब और कहां खेली जाएंगी भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज, एक क्लिक में पाएं सभी डिटेल्स

IND vs SA Series 2025: कब और कहां खेली जाएंगी भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज, एक क्लिक में पाएं सभी डिटेल्स

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

Delhi AQI: दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार

दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार

8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव

सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव

HomePhotos

एजुकेशन

PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

PVR सिनेमा हॉल भारत में मल्टीप्लेक्स कल्चर का पर्याय बन चुका है. बड़े स्क्रीन, आरामदायक सीटें और पॉपकॉर्न की खुशबू, सब कुछ यहां का अनुभव खास बनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि PVR का फुल फॉर्म है ?

राजा राम | Nov 08, 2025, 11:34 PM IST

1.पहला हिस्सा दिल्ली से आया है

पहला हिस्सा दिल्ली से आया है
1

पहला हिस्सा 'Priya' दिल्ली के एक पुराने सिनेमा हॉल से आया है. यह सिनेमा अपनी पुरानी छवि और लोकप्रियता के कारण जाना जाता था. वहीं, दूसरा हिस्सा 'Village Roadshow' ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी फिल्म और एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम है. 
 

Advertisement

2.एक बिजनेस पार्टनरशिप

एक बिजनेस पार्टनरशिप
2

1997 में दोनों कंपनियों ने मिलकर एक बिजनेस पार्टनरशिप बनाई और PVR की स्थापना की. इस नाम का मतलब सुनकर कई लोग हैरान हो सकते हैं, क्योंकि इसे सीधे-सीधे "प्यारा गांव का रोड शो" कहा जा सकता है. 

3.पूरे भारत में फैल गया

पूरे भारत में फैल गया
3

PVR की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, लेकिन जल्दी ही यह पूरे भारत में फैल गया. इसने सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की परंपरा को बदलते हुए मल्टीप्लेक्स कल्चर को आम जनता तक पहुंचाया.

4.आधुनिक सुविधाएं मौजूद

आधुनिक सुविधाएं मौजूद
4

आज PVR में IMAX, 4DX जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. ऑनलाइन टिकट बुकिंग, कई स्क्रीन वाले हॉल और बेहतर फूड ऑप्शन ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया है. 

TRENDING NOW

5.भारत की सबसे बड़ी सिनेमा चेन

भारत की सबसे बड़ी सिनेमा चेन
5

PVR ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर प्रकार की फिल्में दिखाना शुरू किया. इसके 800 से अधिक स्क्रीन और 170 से ज्यादा शहरों में मौजूदगी इसे भारत की सबसे बड़ी सिनेमा चेन बनाती है. 
 

6.एक सफल ब्रांड

एक सफल ब्रांड
6

इस तरह, PVR सिर्फ एक सिनेमा हॉल नहीं बल्कि Entertainment, Technology, Multiplex और Innovation का प्रतीक बन चुका है. नाम के पीछे की कहानी भी बताती है कि कैसे पुराना और नया मिलकर एक सफल ब्रांड बना. 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ी, बिहार चुनाव के दौरान मिली Y प्लस सिक्योरिटी, अब उनके साथ हमेशा रहेंगे इतने जवान
तेज प्रताप यादव की सुरक्षा बढ़ी, बिहार चुनाव के दौरान मिली Y प्लस सिक्योरिटी, अब उनके साथ हमेशा रहेंगे इतने जवान
ISRO को मिली बड़ी सफलता! चंद्रयान-2 ने भेजा महत्वपूर्ण डेटा, भविष्य की योजनाओं को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद
ISRO को मिली बड़ी सफलता! चंद्रयान-2 ने भेजा महत्वपूर्ण डेटा, भविष्य की योजनाओं को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद
IND vs SA Series 2025: कब और कहां खेली जाएंगी भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज, एक क्लिक में पाएं सभी डिटेल्स
IND vs SA Series 2025: कब और कहां खेली जाएंगी भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज, एक क्लिक में पाएं सभी डिटेल्स
बिहार में सड़क पर बिखरी दिखी VVPAT की पर्चियां, RJD ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना
बिहार में सड़क पर बिखरी दिखी VVPAT की पर्चियां, RJD ने वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना
IND vs AUS 5th T20I Highlights: बारिश में धुला पांचवां मुकाबला, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज
IND vs AUS 5th T20I Highlights: बारिश में धुला पांचवां मुकाबला, टीम इंडिया ने 2-1 से जीती टी20 सीरीज
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म
PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म
Delhi AQI: दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार
दिल्ली में नहीं थम रहा प्रदूषण का कहर, जहरीली हवा ने मचाई तबाही, इन इलाकों में AQI 400 के पार
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव
सरकारी कर्मचारियों की सिर्फ सैलरी ही नहीं, मिलेंगे कई और फायदे! जानिए 8वें वेतन आयोग से होने वाले बड़े बदलाव
18 साल पुरानी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 80 करोड़ का है टर्नओवर; आप के लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी
18 साल पुरानी नौकरी छोड़ शुरू किया बिजनेस, आज 80 करोड़ का है टर्नओवर; आप के लिए प्रेरणा बनेगी ये कहानी
9 November Horoscope: आज का दिन किन राशियों के लिए धन और नौकरी के लिए होगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल 
आज का दिन किन राशियों के लिए धन और नौकरी के लिए होगा लकी? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE