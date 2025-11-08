PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

एजुकेशन
राजा राम | Nov 08, 2025, 11:34 PM IST
1.पहला हिस्सा दिल्ली से आया है
पहला हिस्सा 'Priya' दिल्ली के एक पुराने सिनेमा हॉल से आया है. यह सिनेमा अपनी पुरानी छवि और लोकप्रियता के कारण जाना जाता था. वहीं, दूसरा हिस्सा 'Village Roadshow' ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी फिल्म और एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम है.
2.एक बिजनेस पार्टनरशिप
1997 में दोनों कंपनियों ने मिलकर एक बिजनेस पार्टनरशिप बनाई और PVR की स्थापना की. इस नाम का मतलब सुनकर कई लोग हैरान हो सकते हैं, क्योंकि इसे सीधे-सीधे "प्यारा गांव का रोड शो" कहा जा सकता है.
3.पूरे भारत में फैल गया
PVR की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, लेकिन जल्दी ही यह पूरे भारत में फैल गया. इसने सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल की परंपरा को बदलते हुए मल्टीप्लेक्स कल्चर को आम जनता तक पहुंचाया.
4.आधुनिक सुविधाएं मौजूद
आज PVR में IMAX, 4DX जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं. ऑनलाइन टिकट बुकिंग, कई स्क्रीन वाले हॉल और बेहतर फूड ऑप्शन ने इसे और भी लोकप्रिय बना दिया है.
5.भारत की सबसे बड़ी सिनेमा चेन
PVR ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर प्रकार की फिल्में दिखाना शुरू किया. इसके 800 से अधिक स्क्रीन और 170 से ज्यादा शहरों में मौजूदगी इसे भारत की सबसे बड़ी सिनेमा चेन बनाती है.
6.एक सफल ब्रांड
इस तरह, PVR सिर्फ एक सिनेमा हॉल नहीं बल्कि Entertainment, Technology, Multiplex और Innovation का प्रतीक बन चुका है. नाम के पीछे की कहानी भी बताती है कि कैसे पुराना और नया मिलकर एक सफल ब्रांड बना.