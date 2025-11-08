PVR में फिल्में तो खूब देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका फुल फॉर्म

1 . पहला हिस्सा दिल्ली से आया है

पहला हिस्सा 'Priya' दिल्ली के एक पुराने सिनेमा हॉल से आया है. यह सिनेमा अपनी पुरानी छवि और लोकप्रियता के कारण जाना जाता था. वहीं, दूसरा हिस्सा 'Village Roadshow' ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी फिल्म और एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम है.

