राष्ट्रीय पशु-पक्षी तो जानते हैं, लेकिन भारत का National Reptile क्या है?

1 . भारत का राष्ट्रीय सरीसृप क्या है?

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भारत का राष्ट्रीय पशु शेर और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, यह बात तो लगभग हर कोई जानता है. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन है. घने जंगलों और उष्णकटिबंधीय इलाकों से भरपूर इस देश में एक ऐसा जीव पाया जाता है जो अपनी अनोखी बनावट और व्यवहार के कारण बाकी सभी सांपों से अलग है. यह जमीन पर रेंगने के साथ-साथ अपने शरीर का आगे का हिस्सा उठाकर सीधा खड़ा हो सकता है और सामने वाले को डराने के लिए फन फैला लेता है.

(Image Credit: AI)