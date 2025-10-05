FacebookTwitterYoutubeInstagram
न डिग्री चाहिए और न छोड़ी पड़ेगी जॉब, इन 5 कामों में बिना तजुर्बे के होगी मोटी Side Income

Pain In Fingers: हाथ में होने वाली ये दिक्कतें गठिया का लक्षण हैं, उंगलियां मोड़ने में दर्द से होती है शुरुआत

Rashmika Mandanna की टूटी सगाई का दर्द! विजय देवरकोंडा से पहले इस शख्स को दे चुकी थीं दिल, क्यों नहीं हो पाई शादी?

दिल्ली में हैं ये 5 शानदार Botanical Gardens, हरियाली-खूबसूरती के साथ यहां मिलेगा ज्ञान का संगम

'अरे ये क्या गुरू जी! आप तो बिगड़ गए', Pankaj Tripathi के अतरंगी लुक पर रणवीर सिंह का रिएक्शन

Sharad Purnima Kheer: कल सोमवार को आसमान से टपकेगा अमृत, जानें शरद पूर्णिमा की रात किस समय रखें चांद की रोशनी में खीर

'कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है, तो मेरी बेटी क्यों मरी?' NCRB रिपोर्ट पर RG कर केस पीड़िता के पेरेंट्स का तीखा सवाल

बद्रीनाथ के बाद अब इस दिन बंद होंगे केदारनाथ मंदिर के कपाट,जानें चारधाम यात्रा कब तक रहेगी चालू

Sugar Remedy: 10-10-10 का ये नियम डायबिटीज को कर सकता है रिवर्स, जिंदगी भर रहेंगे फिट और शुगर नहीं होगा अनकंट्रोल

Cough Syrup: 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप न दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह

एजुकेशन

न डिग्री चाहिए और न छोड़ी पड़ेगी जॉब, इन 5 कामों में बिना तजुर्बे के होगी मोटी Side Income

वर्चुअल असिस्टेंट से लेकर डिलीवरी ड्राइवर तक, आज हम आपको उन साइड जॉब्स के बारे में बताएंगे जिन्हें आप अपने रेगुलर जॉब के साथ मैनेज कर सकते हैं और यह आपको एक्स्ट्रा इनकम और दूसरे वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा.

जया पाण्डेय | Oct 05, 2025, 09:41 AM IST

1.मोटी इनकम कराएंगे ये 5 साइड जॉब्स

मोटी इनकम कराएंगे ये 5 साइड जॉब्स
1

लगातार बढ़ती प्रतिस्पर्धा और महंगाई की वजह से एक्स्ट्रा इनकम पाने के लिए साइड जॉब्स एक लोकप्रिय तरीका बना हुआ है. चाहे कोई बड़ी खरीदारी हो, कर्ज चुकाना हो या भविष्य की बचत के लिए एक्स्ट्रा इनकम अर्जित करना हो, ये जॉब्स आपके बहुत काम आने वाले हैं...

2.ऑनलाइन ट्यूटर

ऑनलाइन ट्यूटर
2

अगर आप किसी विषय में माहिर हैं तो ऑनलाइन ट्यूशन देना बेहद फायदेमंद हो सकता है. Chegg, Preply, Toppr जैसे प्लेटफ़ॉर्म आपको दुनिया भर के छात्रों को पढ़ाने का मौका देते हैं. लैंग्वेज से लेकर मैथ्स तक आप अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से क्लासेस दे सकते हैं.

3.वर्चुअल असिस्टेंट

वर्चुअल असिस्टेंट
3

वर्चुअल असिस्टेंट व्यवसायों को प्रशासनिक कामों, ईमेल मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग और सोशल मीडिया में मदद करते हैं. कौशल और अनुभव के आधार पर वेतन अलग-अलग हो सकता है. अपवर्क और फाइवर जैसी वेबसाइटें काम खोजने के लिए बेहतरीन जगह हैं.

4.डिलीवरी ड्राइवर

डिलीवरी ड्राइवर
4

खाने-पीने और पैकेज डिलीवरी के बढ़ते चलन के साथ, ज़ोमैटो, उबर ईट्स, स्विगी, ज़ेप्टो जैसी कंपनियां लचीले ड्राइविंग अनुभव प्रदान करती हैं. डिलीवरी ड्राइवर एक्स्ट्रा जॉब के रूप में अच्छी मासिक आय अर्जित कर सकते हैं.

5.नैनी

नैनी
5

कई परिवारों को कम समय के लिए या कभी-कभार बच्चों की देखभाल के लिए नैनी हायर करती हैं. Care.com और Sittercity जैसे प्लेटफ़ॉर्म देखभाल करने वालों को अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां ढूंढ़ने में मदद करते हैं. अगर आपको बच्चों के साथ समय बिताना पसंद है तो यह आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

6.हाउस क्लीनर

हाउस क्लीनर
6

घर की सफाई एक आसान लेकिन अच्छी कमाई वाला साइड जॉब है. औसत वेतन जगह और दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर अलग-अलग हो सकता है. अर्बन कंपनी और नोब्रोकर जैसी वेबसाइटें सफाईकर्मियों को ज़रूरतमंद घर के मालिकों से जोड़ती हैं.

